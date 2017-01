Soţia atacatorul de la clubul de noapte din Orlando a fost arestată

Noor Salman, în vârstă de 30 de ani, este acuzată de obstrucţionarea justiţiei şi complicitate prin furnizarea de sprijin material unei organizaţii teroriste, a declarat şeful poliţiei din Orlando, John Mina, potrivit Reuters. Salman a fost arestată la şapte luni după ce soţul ei Omar Mateen a asediat pentru câteva ore clubul din Florida, atac care s-a încheiat cu uciderea sa de către poliţie. Ea trebuia să apară în instanţa federală din Oakland, California, marţi dimineaţa.

„Cu siguranţă că pot confirma că o arestare a avut loc în acest caz”, a declarat procurorul general Loretta Lynch pentru MSNBC. „Am spus de la început ne vom uita la fiecare aspect al acestui caz, fiecare aspect al vieţii acestui atacator, pentru a determina nu doar de ce a luat aceste măsuri, dar şi cine mai ştia despre ele, a fost altcineva implicat?”, a spus Lynch.

Salman, care are un fiu cu Mateen, a fost arestată în casa sa din afara San Francisco, a transmis The New York Times, citând un oficial anonim. Salman s-a mutat de cel puţin trei ori de la atac, în încercarea de a evita mass-media, a arătat The Times.

Fiica unor părinţi care au emigrat din Cisiordania în 1985, Salman a fost interogată în repetate rânduri de procurori după atacul din club, spunându-le acestora că a fost cu Mateen când el a cumpărat muniţie şi au supravegheat clubul.

Ea a negat însă orice implicare în atac sau vreo cunoştinţă despre planurile soţului ei, potrivit unui interviu acordat Times şi publicat pe 1 noiembrie.

„Am fost conştientă de tot”, a declarat Salman pentru Times. „Nu scuz ceea ce a făcut. Îmi pare foarte rău pentru ce s-a întâmplat. A rănit o mulţime de oameni”, a precizat ea.

Soţul ei, care avea 29 de ani la momentul morţii, a transmis anterior că avea conexiuni sau susţinea multiple grupări extremiste islamiste, inclusiv al-Qaida, Hezbollah, al Nusra şi Statul Islamic, a declarat directorul Biroul Federal de Investigaţii James Comey, la câteva zile după atac.

În timpul atacului, Mateen a vorbit cu un dispecer al serviciului de urgenţă 911 şi şi-a exprimat solidaritatea cu un atacator sinucigaş al Nusra.

Masacrul de la clubul din Orlando a venit la aproximativ şapte luni după ce doi soţi care simpatizau extremiştii islamici au deschis focul, în decembrie 2015, la o petrecere de vacanţă în San Bernardino, California, omorând 14 oameni şi rănind alţi 22.