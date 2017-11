Principalul suspect în cazul atentatului din New York locuia într-un oraş ce este un paradis pentru imigranţii musulmani

Iar Paterson, care are numeroşi locuitori musulmani şi reputaţia de casă primitoare pentru imigranţi de peste 50 de naţionalităţi, era locul perfect pentru ca autorul atacului de la New York să poată trece aproape neobservat, scrie agenţia Reuters în pagina sa electronică.

Având una dintre cele mai numeroase populaţii musulmane din Statele Unite, estimată de liderii comunităţii la 25.000-30.000 de persoane, oraşul cu aproape 150.000 de locuitori are cel puţin şase moschei şi multe restaurante cu specific din Orientul Mijlociu.

Nu departe de apartamentul lui Saipov, se află restaurante libaneze, turceşti şi mediteraneene, cu panouri în arabă şi engleză, care servesc imigranţi din numeroase ţări europene, africane şi asiatice, dar şi o importantă populaţie hispanică.

Magazinele musulmane din oraş atrag vizitatori din Philadelphia până în Connecticut, a afirmat pentru agenţia citată Ken Abuassab, director al Organizaţiei Civile a Arabilor Americani, cu sediul la Paterson.

Imobilul în care se află apartamentul lui Sayfullo Saipov se află aproape de moscheea Omar, deşi mai multe persoane care vin în mod frecvent aici au declarat că nu l-au văzut niciodată în moschee.





Sayfullo Saipov Foto: EPA-EFE

Paterson, care se află la circa 32 de kilometri vest de Manhattan, districtul din New York în care a fost comis atentatul, este o zonă care atrage imigranţii care caută un nou loc de muncă sau o nouă viaţă, dată fiind infrastructura deja existentă pentru musulmani din diverse ţări, a afirmat Ramy Elhelw, în vârstă de 30 de ani, care trăieşte în acest oraş.

Ca multe alte foste centre industriale din New Jersey, Paterson s-a confruntat în ultimele decenii cu recesiunea economică şi cu o rată de criminalitate destul de ridicată. Dar, potrivit unei femei în vârstă de 77 de ani din acest oraş - Maria Mazziotti Gillan -, imigranţii sunt esenţiali pentru şansele localităţii de a-şi reveni.

Saipov, descris drept un bărbat liniştit

Vecinii lui Sayfullo Saipov l-au descris pe acesta drept un bărbat liniştit care-şi ducea fiicele la şcoală în fiecare dimineaţă şi care-şi petrecea serile într-un cerc restrâns de prieteni.

Saipov a venit Statele Unite în 2010, pe baza aşa-numitei vize a diversităţii, scrie Reuters. Potrivit CNN, trei ani mai târziu, el s-a căsătorit cu uzbeca Nozima Odilova, în vârstă de 19 ani, la Cuyahoga Falls, statul Ohio.

O vecină din Paterson, Altana Dimitrovska, a declarat pentru Reuters că fiicele cuplului Saitov păreau să fie în vârstă de 4 ani, respectiv, 6 ani, iar cei doi aveau şi un fiu mai mic.

Potrivit femeii, Odilova purta de obicei o eşarfă care îi acoperea capul şi o burka, astfel că i se vedeau numai ochii.

Atacul de marţi de la New York nu a fost prima ocazie în care oraşul Paterson a ţinut capul de afiş al presei după un atac terorist.

La doar câteva ore după atentatele din 11 septembrie 2001, au apărut informaţii potrivit cărora musulmani din Paterson sărbătoreau, deşi poliţia care a ajuns în centrul oraşului a găsit doar oameni care se rugau. Falsa relatare a devenit apoi un mit urban.

Totodată, Saipov este al doilea bărbat din statul New Jersey acuzat de comiterea unui atac la New York în ultimele 13 luni. Ahmad Rahimi, care a trăit în oraşul Elizabeth, a fost condamnat luna aceasta pentru plasarea de bombe în Manhattan şi New Jersey în toamna trecută, acţiuni soldate cu rănirea a 30 de persoane.