Donald Trump, dat în judecată pentru că ar fi acceptat plăţi de la guverne străine, încălcând Constituţia

Plângerea urmează să fie depusă luni şi se bazează pe “clauza de retribuire”, o prevedere din Constituţia americană care le interzice tuturor persoanelor care ocupă o funcţie publică să “accepte cadouri, bani, funcţii sau titluri de orice fel din partea unui monarh, prinţ sau stat străin”, fără acordul Congresului.

Procurorul din Maryland, Brian Frosh, a explicat pentru Washington Post că plângerea vizează faptul că Trump nu a separat complet interesele personale de îndatoririle prezidenţiale.

”Clauza de retribuire” stipulează ca “preşedintele să plaseze ţara pe primul plan şi nu interesele sale pe primul plan”, a subliniat Frosh.

Plângerea ce va fi depusă în instanţă evocă “încălcări fără precedent ale Constituţiei” de către Trump.

Astfel, faptul că a continuat să fie proprietarul unui imperiu de afaceri global a făcut ca preşedintele să aibă legături “cu o legiune de actori guvernamentali străini şi interni”, subminând integritatea sistemului politic american.

Suspiciuni de concurenţă neloială

Printre elementele-cheie ale anchetei figurează Trump International Hotel, deschis anul trecut de Trump în apropoere de Casa Albă. Pe lângă problema plăţilor din străinătate, noua plângere subliniază că acest hotel reprezintă o problemă de concurenţă pentru hotelurile învecinate.

Washington Post citează mai multe exemple de ţări străine care manifestă o preferinţă pentru acest hotel, precum Kuwaitul, care a transferat acolo un eveniment prevăzut iniţial la Four Seasons.

Trump a mers personal să primească invitaţii la hotel, după învestirea în funcţie.

Arabia Saudită, destinaţia primei vizite în străinătate a lui Trump, a închiriat de asemenea camere la hotel, prin intermediar, după învestirea în funcţie a liderului de la Casa Albă.

Turcia a organizat un eveniment sponsorizat de stat acolo luna trecută, iar ambasadorul Georgiei a stat la hotel în aprilie.

În consecinţă, hotelul ar putea atrage evenimente care ar fi fost organizate altfel la centrul de convenţii din Washington sau la cel din Maryland deţinute de stat, ale căror venituri merg la buget, spun procurorii.

În ianuarie, ONG-ul anticorupţie Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, sprijinit de jurişti şi specialişti în drept constituţional, au depus o plângere similară la un tribunal federal din New York, bazându-se pe aceeaşi clauză. Însă noua plângere este prima prezentată de entităţi guvernamentale.

După ce a fost învestit în funcţie, în luna ianuarie, Trump le-a încredinţat fiilor săi controlul asupra funcţionării afacerilor sale, dar şi-a păstrat toate activele din cadrul Trump Organization. Mai mult, fiul său, Eric, a dezvăluit că îl ţine la curent pe tatăl său cu situaţia grupului.