Canada: Atac armat într-o moschee din Quebec. Cinci oameni au murit

Trei atacatori au intrat în clădire şi au deschis focul în timpul unor rugăciuni de seară ce aveau loc la ora 20.00, ora locală, duminică, au spus martorii. Circa 40 de persoane se aflau în acel moment în moschee, centrul cultural islamic al oraşului Quebec.

Preşedintele moscheii, Mohamed Yangui, a numit evenimentul un „barbar” atac.

„Ce se întâmplă aici? Acest lucru este barbar”, a declarat preŞedintele moscheii.

Yangui, care nu s-a aflat în interiorul moscheii atunci când a avut loc atacul, a declarat că a primit apeluri frenetice de la oameni care se aflau la rugăciunile de seară. El nu ştia câţi au fost răniţi, spunând că ei au fost duşi la diferite spitale din Quebec City.

Două arestări au avut loc, a declarat un ofiţer de poliţie, dar el nu a dat date exacte în privinţa numărului morţilor.

Un cordon de securitate a fost întins la locul evenimentului.

5 killed after gunmen open fire in #Quebec City Islamic Cultural Center. Witness says 3 gunmen fired on about 40 people. pic.twitter.com/ryjqXYj07J

BREAKING: At least five dead after gunmen open fire at mosque in Quebec City, Canada. pic.twitter.com/IeITUOYrMC