Adjunctul şefului misiunii diplomatice a Statelor Unite Dean Thompson: „La revedere, România!“

Asemenea tuturor diplomaţilor, la fiecare trei ani mi se aminteşte că toate lucrurile frumoase au un sfârşit. Eu şi Jane plecăm din România cu un ataşament profund faţă de cultura dumneavoastră, uimiţi în continuare de frumuseţea ţării dumneavoastră, cu un respect extraordinar faţă de un aliat extrem de loial şi cu amintiri plăcute ale momentelor petrecute alături de prieteni şi colegi.

Am fost onorat să reprezint Statele Unite ale Americii în calitate de Însărcinat cu Afaceri al SUA ad-interim la sosirea mea în România, şi la fel de încântat să-i urez bun venit şi să lucrez alături de ambasadorul Hans Klemm după ce şi-a preluat îndatoririle.

M-am simţit onorat să devin parte a unei relaţii bilaterale atât de bine definite şi gestionate, dezvoltată de-a lungul atâtor ani. În perioada petrecută la post, am fost mândru să îi sprijin pe bărbaţii şi femeile din România în eforturile lor de a sprijini valorile noastre comune, în special în privinţa statului de drept şi a luptei împotriva corupţiei.

România este o ţară unică în regiune din acest punct de vedere, iar Statele Unite vă vor susţine ferm în eforturile de continuare a reconstruirii încrederii în instituţiile publice şi de creare a unei fundaţii pe care toţi români îşi pot construi cu mândrie un viitor prosper. Acest obiectiv al prosperităţii, precum şi angajamentul faţă de valorile noastre comune, au creat de asemenea oportunităţi de extindere a relaţiei noastre în plan economic şi comercial.

Am avut o cooperare excepţională în domeniul securităţii energetice şi vom continua să fim partenerul României şi să sprijinim dezvoltarea şi consolidarea sectorului său energetic. Am fost foarte bucuros că programul „Antreprenorul lunii”, iniţiat de Ambasadă, a lansat discuţii şi a evidenţiat activitatea extraordinară a antreprenorilor din întreaga Românie şi din diverse sectoare.

Programul a constituit de asemenea punctul de plecare pentru eforturile foarte ambiţioase întreprinse sub ambasadorul Hans Klemm de extindere a Grupului de lucru pe teme economice şi comerciale, în cadrul Parteneriatului Strategic.

Prin intermediul acestui proces am început să extindem cooperarea, construind eco-sisteme de inovaţie în România. Am participat la evenimente precum Demo Day a programului Innovation Labs organizat de Asociaţia Tech Lounge, unde am descoperit lucrurile extraordinare pe care le fac echipe de viitori antreprenori.

Multe dintre aceste demonstraţii au evidenţiat nu doar talentul fantastic existent în România, ci şi beneficiile multor altor priorităţi comune precum datele deschise şi necesitatea unei mai bune protejări a drepturilor de proprietate intelectuală.

Am cunoscut de asemenea femei curajoase, care constituie o sursă de inspiraţie şi care construiesc viitorul prosper al României fiind lideri în domenii precum statul de drept, sănătate, educaţie, drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi securitate naţională.

Nu pot găsi cuvinte care să exprime îndeajuns extraordinara cooperare pe care o avem în domeniul securităţii. Cooperarea dintre instituţiile militare şi de aplicare a legii este cu adevărat extraordinară.

Împreună am înregistrat mari progrese în lupta împotriva ameninţărilor infracţionale transfrontaliere. Am fost împreună cu membrii forţelor speciale americane şi româneşti când s-au paraşutat din avioane (dezvăluire completă: m-au lăsat în avion!).

Am urmărit exerciţiile româno-americane cu artilerie grea şi tancuri de la Cincu. Şi am văzut tehnologia de vârf de la amplasamentul sistemului de apărare Aegis Ashore de la Deveselu, unde NATO asigură siguranţa Europei împotriva ameninţărilor din AFARA zonei euro-atlantice.

Colaborarea noastră militară a consolidat puternicul mesaj de apărare şi descurajare în regiune. România, America şi prietenii şi aliaţii noştri sunt mai în siguranţă datorită acestor eforturi.

Rezumând, România ne va lipsi teribil, dar sunt liniştit ştiind că România rămâne un adevărat prieten, aliat şi partener strategic al Statelor Unite. La revedere!

Dean Thompson

Adjunctul şefului misiunii diplomatice a SUA