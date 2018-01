Serghei Lavrov avertizează: Rusia are propriile „linii roşii“ în politică, iar Occidentul trebuie să le respecte

Şeful diplomaţiei ruse afirmă că Rusia are dreptul să apere interesele conaţionalilor săi, mai ales atunci când aceştia sunt persecutaţi în multe ţări, când drepturile lor sunt încălcate, aşa cum s-a întâmplat în Ucraina. Potrivit afirmaţiilor sale, şi evenimentele din luna august 2008, când Georgia a atacat Osetia de Sud şi forţele de pace ruse, au reprezentat „o linie roşie“.

Lavrov denunţă "rusofobia fără precedent" a occidentalilor

"Rusofobia este fără precedent. Nu am văzut niciodată asta pe durata Războiului Rece. Atunci existau anumite reguli, o anumită decenţă ... Acum, toată buna-cuviinţă a fost înlăturată. Rusia are anumite interese şi oamenii ar trebui să ţină cont de ele. Rusia are linii roşii. Cred că politicienii serioşi din Europa înţeleg că aceste linii roşii trebuie respectate, aşa cum au fost respectate în timpul Războiului Rece", a spus Lavrov, într-un interviu pentru publicaţia rusă „Kommersant“.

Şeful diplomaţiei ruse a criticat "încercările de a pedepsi Rusia prin toate mijloacele posibile", mai ales prin sancţiuni "absurde şi fără fundament" sau prin "recurgerea la tema sportivilor".

"Sunt numeroase fapte care demonstrează că, în afară de cazurile reale de dopaj în rândul sportivilor noştri (...), există o campanie bine pusă la cale" vizând Rusia, a ţinut să adauge Serghei Lavrov.

Serghei Lavrov consideră că este de neconceput ca statele occidentale să încerce reducerea relaţiilor cu Rusia pe fondul situaţiei din regiunea ucraineană Donbas.

"Faptul că se încearcă reducerea întregului spectru geopolitic din Ucraina, prin apelurile pentru retragerea unor batalioane din Doneţk sau Lugansk în schimbul anulării sancţiunilor, este nepotrivit pentru oamenii care ocupă funcţii înalte şi îşi permit să spună astfel de lucruri. Nu suntem împotriva retragerii armamentului de către ambele părţi, nu suntem împotriva încetării focului, dar aceste acţiuni trebuie făcute şi de către armata ucraineană", a mai spus ministrul rus de Externe.

Lavrov a mai afirmat că încercările de a schimba politica externă a Rusiei pe calea unor presiuni asupra elitei şi asupra unor companii sunt fără perspectivă.

„Faptul că politica noastră externă se bucură de sprijinul larg în societate constituie cea mai bună dovadă că încercările de a schimba politica externă prin presiuni asupra elitei şi a unor companii sunt fără perspectivă” – a declarat Serghei Lavrov, răspunzând la întrebarea legată de raportul SUA privind sancţiunile, în care ar putea fi incluse numele unor oficiali ruşi şi a unor oameni de afaceri importanţi.

„Preşedintele american este forţat să ia decizii împotriva Rusiei“

Ministrul rus de externe a mai susţinut că preşedintele american Donald Trump este forţat să ia decizii împotriva Rusiei sub presiunea adversarilor politici, dar liderul de la Casa Albă nu se abate de la promisiunile de a îmbunătăţi relaţiile cu Moscova.

"Când preşedintele american Donald Trump m-a primit la Casa Albă şi când a vorbit cu preşedintele rus Vladimir Putin la Hamburg, nu am văzut o poziţie a preşedintelui american pentru orice fel de acţiuni care ar putea submina promisiunea sa din campania electorală ... de a dezvolta relaţii bune cu Rusia", a spus Lavrov în interviul pentru cotidianul rus „Kommersant“.

Şeful diplomaţiei de la Moscova susţine că poziţia actuală a SUA faţă de Rusia a fost rezultatul a trei factori: înfrângerea lui Hillary Clinton la alegerile prezidenţiale, caracterul anti-sistem al lui Donald Trump şi nevoia de a explica de ce nu merge totul bine pentru Statele Unite la nivel internaţional.

"În aceste condiţii, Trump este forţat să ia decizii împotriva Rusiei. Trebuie să înţelegem că, în condiţiile în care proiectele de lege sunt adoptate cu ajutorul unei majorităţi, preşedintele nu se mai gândeşte la esenţa proiectului de lege, cât este de real, legitim sau decent, ci la faptul că vetoul său ar fi în cele din urmă anulat. Acest tip de psihologie conduce cu siguranţă la sentimentul că mentalitatea de mare putere nu aduce beneficii pentru Statele Unite", a mai spus Lavrov.