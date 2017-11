SUA au impus sancţiuni împotriva a 13 companii chineze şi nord-coreene

Anunţul Trezoreriei americane vine după ce preşedintele Donald Trump a plasat Coreea de Nord pe lista SUA a ţărilor care sprijină terorismul, relatează Reuters.

Noul set de sancţiuni loveşte în schimburile comerciale dintre cele două ţări.

Trei companii chineze sunt incluse pe lista neagră a SUA: Dandong Kehua Economy&Trade Co., Dandong Xianghe Trading Co. şi Dandong Hongda Trade Co. Cele trei companii sunt suspectate că au făcut schimburi de peste 750 de milioane de dolari cu Coreea de Nord în ultimii cinci ani, fiind implicate în comerţul cu cărbune, fier, plumb, zinc, argint şi laptopuri.

Purtătorul de cuvânt al diplomaţiei chineze, Lu Kang, a denunţat aplicarea unor sancţiuni unilaterale.