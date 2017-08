Cum se va schimba lumea până în 2050. Armata viitorului, formată din roboţi autonomi VIDEO

Unităţi de roboţi blindaţi Platform-M şi Uran au fost desfăşurate în Rusia în 2016 pentru a oferi protecţie perimetrică autonomă în jurul unor rachete nucleare intercontinentale. Roboţii armaţi santinelă SGRA1, dezvoltaţi de Samsung, care au fost instalaţi de-a lungul graniţei dintre cele două Corei, au realizat economii semnificative de personal şi îmbunătăţirea fiabilităţii şi calităţii gărzilor. Ruşii nu sunt singurii care dezvoltă sisteme armate autonome.

Agenţia americană DARPA a lansat câteva programe majore de cercetare şi dezvoltare pentru unităţile de luptă automate robotizate dedicate războiului de gherilă urbană. Astfel de sisteme reduc pierderile de vieţi omeneşti, oboseala, stresul, dar fac şi economii în ceea ce priveşte politica cu personalul militar.

Armata rusă doreşte să robotizeze mai mult de o treime din armament până în 2025. Schimbarea a început cu dezvoltarea tancurilor de luptă „dronizate“, cele care vor fi manevrate de echipaje de la distanţă ( tancul T14 Armata este unul dintre exemplare). Războiul viitorului, conform noii doctrine ruse stabilite în 2015, trebuie „să excludă omul din zona confruntării imediate“. Această excludere totală este posibilă numai prin dezvoltarea de sisteme robotizate de la distanţă şi prin folosirea de sisteme armate autonome. Acestea modifică toate mecanismele tactice şi obligă armatele la o revizuire completă a regulilor de angajare şi a practicilor lor în luptă.

Robotul autonom ar trebui să poată distinge „în mod clar“ personalul combatant de personalul civil ne-combatant, teroristul de ostaticul care este folosit drept scut uman. Tehnicile încorporate pentru recunoaşterea contextelor, formelor, obiectelor dintr-o imagine, sunetelor sau radiaţiilor trebuie să aibă un nivel de fiabilitate cel puţin egal cu cel al combatantului uman. Fără aceasta, daunele colaterale sunt susceptibile de a fi atât de importante încât să anuleze beneficiul utilizării roboţilor, iar armata va trebui să dea explicaţii.

Noile tehnologii care vor schimba radical lumea până în 2050

Profesorul Toby Walsh de la Universitatea din New South Wales, Australia, expert în inteligenţă artificială, avertizează că oamenii vor ajunge în viiotrul nu prea îndepărtat nişte „somnambuli“, iar roboţii vor gândi în locul lor. Noile tehnologii vor schimba radical lumea în următorii 30 de ani

Profesorul Toby Walsh susţine că inteligenţa artificială va transforma fiecare aspect al vieţii cotidiene şi prezintă în noua sa carte - „It's Alive!: Artificial Intelligence from the Logic Piano to Killer Robots“ - noile tehnologii care vor schimba radical lumea până în 2050.

1. Maşini fără şofer

Oamenii conduc beţi, obosiţi şi distraţi şi provoacă 95% din accidente, din această cauză vor fi înlocuiţi de la volan. Drumurile vor fi mult mai sigure, fără şoferi umani şi, cel mai probabil, mai puţin aglomerate, în timp ce autovehiculele conectate în reţea îşi vor deservi pasagerii 24 de ore în fiecare zi a săptămânii.

Cele mai multe parcări auto vor dispărea, transportul va fi mai ieftin, iar grupuri precum persoanele în vârstă şi cele cu handicap vor avea o mobilitate personală mai mare. Majoritatea oamenilor nu vor mai cumpăra maşini şi îşi vor pierde abilităţile de a şofa. Vehiculele autonome vor domina în următorii 15-20 de ani. Până în 2050, maşina clasică va fi la fel de demodată precum trăsura trasă de cai din anii 1900.

2. Robot, medic personal non-stop

Medicii viitorului vor fi roboţi care vor şti totul despre starea de sănătate a pacientului, monitorizând constant tensiunea arterială, nivelul zaharului din sânge sau somnul acestuia. Se vor conecta chiar şi la vasul de toaletă, pentru analize instant. Cu ajutorul ceasurilor şi telefoanelor inteligente oamenii îşi vor face selfie-uri pentru ca ca „medical personal“ să indentifice un posibil melanom sau eventuale afecţiuni ocular.

Prin înregistrarea vocii vor putea depista semene de răceală, afecţiuni ca demenţa sau accidentul vascular cerebral. Va cere ajutor în cazul în care „pacientul“ leşină. Aceasta va însemna o afacere global de miliarde de dolari.

3. Staruri moarte, „resuscitate“

Staruri decedate de mult ar putea fi readuse la viaţă sub formă de holograme foarte realiste şi, prin intermediul tehnologiei, oamenii vor putea juca în propriile filme. Astfel de lumi virtuale ar putea crea însă un nou tip de dependenţă, existand riscul ca unii să le prefere lumii reale. Această problemă va afecta foarte mult societatea , este de părere profesorul Walsh.

4. Angajaţi şi concediaţi de computer

Sistemele de inteligenţă artificială vor organzia modul în care lucrează oamenii, vor programa activităţile, vor aproba concediile, vor monitoriza munca şi vor acordand bonusuri. Vor fi, de asemenea, capabile să ia decizii cu privire la angajări şi concedieri, dar Walsh susţine că acest lucru nu ar trebui să fie lăsat pe seama unui computer.

5. Casele vor vorbi cu locatarii

Casele vor fi inteligente, vor vorbi cu locatarii şi nu doar pentru a activa sistemul de iluminat. Dacă vor fi întrebate cine a câştigat meciul de fotbal, vor recunoaşte vocea proprietarului şi îl va cunoaşte suficient de bine pentru a şti la ce meci se referă. Totul va funcţiona prin intermediul aşa-numitului Internet al lucrurilor, folosind conversaţia în loc de scriere.

6. Roboţii vor putea jefui bănci

Roboţii se vor pricepe mai bine la atacuri cibernetice, depăşind hackerii umani, iar singura apărare va fi un alt program de inteligenţă atificială. Băncile, companiile şi instituţiile guvernamentale, vor trebui să investească din ce în ce mai mult în sisteme sofisticate de protecţie.

7. Sportivi imbatabili

Roboţii vor avea abilităţi superioare în a mânui mingea şi se vor pricepe mai bine la strategii de joc . Ei vor şti în permanenţă exact unde se află toţi jucătorii şi vor şti cum să interpreteze acele informaţii, deoarece sistemul lor a înmagazinat strategia de joc vizionând toate meciurile Cupei Mondiale. Antrenorii şi jucătorii vor folosi tehnologia pentru a îmbunătăţi jocul, iar cei care se ocupă de analiza datelor vor fi unii dintre cel mai bine plătiţi membri ai cluburilor sportive.

8. Nave, avioane şi trenuri autonome

Pe pământ, pe apă sau pe calea aerului, vehicule autonome vor transporta mărfuri fără niciun om la bord, având avantajul că vor fi mai sigure şi mai eficiente. Avioanele de pasageri vor continua, probabil, să fie pilotate de oameni, spune Walsh.

9. Ştirile TV, realizate şi prezentate de roboţi

Computerele scriu deja ştiri simple din domeniul financiar şi sportiv, însă, pe măsură ce tehnologia se îmbunătăţeşe, inteligenţa artificiala va putea să scrie materiale mai complexe. În loc de prezentantori, vor exista „avatari“ şi „chatboţi“ filmaţi de camere robotice, iar ştirile vor fi personalizate pentru fiecare telespectator în parte.

10. Viaţă după moarte

După ce mor, oamenii vor putea opta pentru dublurile digitale. Celebrităţile vor folosi roboţii pentru a crea medii sociale. Mulţi îi vor folosi în mod similar pentru a le gestiona jurnalele. Va deveni o obisnuinţă ca oamenii să lase în urmă un chatbot care să ştie povestea vietii lor şi care să vorbească exact ca ei, aducând alinare familiei după moartea lor.

Apelul oamenilor de ştiinţă

Un apel adresat Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) de a opri dezvoltarea „roboţilor ucigaşi“ a fost semnat recent de 116 cercetători şi experţi din întreaga lume, inclusiv antreprenorul Elon Musk, profesorul Toby Walsh şi James Chow de la compania chineză UBTech, cu ocazia conferinţei internaţionale privind inteligenţa artificială, care a avut loc luni, 21 august, în Melbourne, Australia.

Oamenii de ştiinţă au cerut oprirea cercetărilor în domeniul armelor care folosesc inteligenţa artificială, deoarece „este o cutie a Pandorei care va fi greu de închis odată deschisă”. Ei au lansat un apel pentru interzicerea utilizării „armelor letale autonome”, adică a roboţilor ucigaşi, aşa cum s-a întâmplat cu armele chimice şi biologice. „Odată dezvoltate, vor putea fi folosite în conflicte de o amploare nemaivăzută până acum şi cu o viteză prea rapidă pentru a fi înţeleasă de fiinţele umane”, se arată în apel.