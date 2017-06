Incendiu uriaş stârnit asupra unui bloc de locuinţe din Londra

Brigada de pompieri a scris pe Twitter că a adus la faţa locului peste 200 de pompieri şi 40 de autospeciale care să se lupte cu flăcările. Într-un comunicat, aceştia din urmă au mai adăugat că au primit primul apel la 3.15 (ora României) şi că focul a pornit de la al doilea etaj, de unde s-a răspândit mai apoi în toată clădirea.

Poliţia Metropolitană a precizat că „am pornit un proces de evacuare” asupra clădirii de 24 de etaje, unde se estimează că locuiesc peste 200 de persoane în 120 de apartamente.

Martorii de la faţa locului spun că au auzit ţipete de ajutor din partea celor rămaşi în clădire.

Forţele de ordine au declarat că deocamdată au salvat două persoane, care sunt tratate la faţa locului. Locuitorii din blocurile vecine au fost evacuaţi.

Potrivit CNN, au fost câteva persoane care s-au aruncat de la geam pentru a scăpa de flăcări.

Clădirea a fost construită în anii '70, frica principală a autorităţilor fiind ca ea să nu se prăbuşească.

Video Xeni R / Twitter

Grenfell Tower on fire outside my flat. Never experienced such terror in my life. Hope everyone is safe. pic.twitter.com/x5gJin5Ltl