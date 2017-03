FOTO VIDEO Imaginile care surprind momentul în care o româncă a fost aruncată în Tamisa în timpul atacului din Londra. Starea ei este critică

Ambasadorul României la Londra, Dan Mihalache, a declarat, miercuri seară, că cei doi români răniţi în atacul de la Londra sunt un bărbat şi o femeie, turişti, iar femeia se află într-o stare „relativ critic”, ea fiind lovită de maşina atacatorului pe podul Westminster şi fiind proiectată în Tamisa.

Mihalache preciza, la Antena 3, că tânăra are „multiple fracturi şi leziuni”, iar plămânii îi sunt menţinuţi în funcţiune cu ajutorul aparatelor. Ambasadorul României la Londra a explicat că starea gravă a femeii este determinată de faptul că ea a fost lovită de maşina atacatorului şi a fost proiectată în râul Tamisa, de unde a fost recuperată de echipele de salvare şi transportată la spital, potrivit News.ro.

Tânărul care o însoţea are o fractură la laba piciorului şi a fost externat.

Potrivit presei internaţionale, femeia a fost scoasă în viaţă din râul Tamisa, dar nu este clar dacă ea a fost aruncată în urma impactului cu maşina atacatorului sau dacă a sărit în apă pentru a evita carnagiul.

Românca primind îngrijiri medicale după ce a fost scoasă din râu FOTO FAMEFLYNET.UK.COM

Un purtător de cuvânt al Autorităţii portuare din Londra a declarat că o femeie a fost recuperată din apă, în apropierea podului Westminster, este în viaţă, dar se află sub tratament medical de urgenţă. „Credem că a căzut de pe pod”, a spus el.

Video shows woman falling into River Thames in #Westminster terror attack; she is being treated for serious injuries https://t.co/FJuqZFlFyJ pic.twitter.com/BKujsPhqFj