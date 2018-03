A început procesul în cazul morţii jurnalistei Kim Wall. Ce spune Peter Madsen, inventatorul acuzat că a ucis-o pentru a-şi satisface o fantezie sexuală

Peter Madsen a declarat în faţa judecătorilor că tânăra a murit din cauza inhalării unor gaze toxice eliberate în urma depresurizării bruşte a habitaclului.

„Am încercat să-i explic prin trapă cu se opresc motoarele, timp de 5-15 minute am încercat să intru şi să o ajut. Când am reuşit în cele din urmă să deshid capacul trapei, un val de căldură m-a lovit în faţă. Am găsit-o inconştientă pe podea, m-am dus la ea şi am încercat să o resuscitez, i-am dat câteva palme pe obraji şi i-am luat pulsul“, a spus el.

Potrivit lui, odată ce a constatat moartea femeii, ar fi încercat să se sinucidă, însă, într-un final, a dormit lângă ea timp de două ore.

Evenimentele ar fi avut loc pe 10 august anul trecut, potrivit inventatorului danez.

Potrivit actului de acuzare, Peter Madsen i-ar fi aplicat mai multe lovituri lui Kim Wall, după care a ucis-o la bordul submarinului său artizanal Nautilus.

El este acuzat că a legat-o pe tânăra jurnalistă suedeză în jurul capului, braţelor şi picioarelor, după care i-a aplicat mai multe lovituri, a „înjunghiat-o“ şi „tăiat-o“. Autopsia relevă 14 plăgi interne şi externe în zona organelor genitale ale victimei, plăgi cauzate de un obiect ascuţit şi aplicate când era încă în viaţă.

Deşi autopsia nu a permis stabilirea cauzelor acestui deces, Parchetul crede că Madsen a ucis-o pe Wall fie prin înjunghiere, fie prin strangulare.

Kim Wall

Parchetul afirmă că Madsen a ucis-o pe Wall pentru a-şi satisface o fantezie sexuală, acuzaţie negată de către inculpat.

Cadavrul jurnalistei, care a fost decapitat, dezmembrat şi mutilat, este în curs de reconstituire, părţi din el fiind găsite în mai multe locuri din Golful Koege, care separă Danemarca de Suedia.

Peter Madsen a recunoscut că a decapitat, dezmembrat şi mutilat cadavrul lui Kim Wall, dar respinge faptul că a întreţinut relaţii sexuale cu ea şi a ucis-o.

Procesul în acest caz s-a dechis pe 8 martie, la Copenhaga, iar verdictul este aşteptat la 25 aprilie.

Peter Madsen, 47 de ani, riscă să fie condamnat la închisoare pe viaţă.

Kim Wall, o fostă jurnalistă decedată la 30 de ani, care a transmis de pe toate continentele şi a colaborat cu The Guardian şi New York Times, a fost văzută ultima dată pe 10 august la bordul Nautilus, în apropiere de Copenhaga, alături de inventatorul danez.