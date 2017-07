Criza nord-coreeană. Statele Unite: „Suntem pregătiţi să folosim forţa dacă va fi nevoie“. Scenariile de război sunt „de coşmar“

Se pot apăra Statele Unite de un atac cu rachete al Coreei de Nord?

Una din întrebările ce au revenit în atenţia publică în urma testului balistic al Coreei de Nord este cât de capabilă este armata americană în a neutraliza un atac cu una sau mai multe rachete?

„Avem încredere în abilitatea noastră de a ne apăra împotriva unei ameninţări limitate, precum ameninţarea reprezentată în această situaţie”, a declarat Capitanul Jeff Davis, purtătorul de cuvânt al Pentagonului.

Acesta a invocat un test efectuat cu succes în luna mai în care rachetele de interceptare americane au doborât un atac simulat cu rachete intercontinentale din partea Coreei de Nord. Însă, acesta a confirmat că alte teste asemănătoare în trecut nu au avut acelaşi succes.

Conform jurnaliştilor de la Reuters, pe baza consultării rapoartelor Pentagonului pe această temă, în ciuda sutelor de miliarde de dolari cheltuite pe sisteme de apărare complexe, Stetele Unite ar putea să nu fie capabile să se apere complet în faţa unui atac cu rachete intercontinentale balistice venit din partea Phenianului.

Experţii au atras atenţia că sistemele de apărare ale Statelor Unite sunt, în acest moment, capabile de a doborî una, sau poate un număr mic, de rachete balistice elementare. În situaţia în care tehnologia nord-coreeană continuă să avanseze, sistemele de apărare ale SUA ar putea fi copleşite dacă nu vor fi modernizate.

„În următorii patru ani, Statele Unite trebuie să-şi mărească capacitatea curentă a sistemelor de apărare desfăşurate, şi să se concentreze pe dezvoltarea agresivă şi rapidă a acestor sisteme”, a declarat Riki Ellison, fondatorul Missile Defense Advocacy Alliance.

Scenariile militare: de la dificile la de coşmar

Opţiunile militare ale Pentagonului în această criză se prezintă mai pesimiste ca în nicio altă situaţie. Aproape toţi experţii şi analiştii militari sunt de părere că un conflict cu Coreea de Nord ar fi unul cu sute de mii de victime. James Mattis, secretarul apărării, a declarat de curând că un război cu Phenianul ar fi „catastrofic, la un nivel nemaiîntâlnit”.

Dacă aceste analize sunt corecte, şi nu avem motive să ne îndoim, atunci ele fac ameninţările militare ale Statelor Unite devin necredibile.

Într-o analiză detaliată a posibilelor scenarii ale unui conflict cu Nordul, publicată de cotidianul New York Times, se arată că chiar şi un număr limitat de lovituri aeriene de precizie în scopul de a elimina arsenalul nuclear al Phenianului ar risca un conflict cu un număr uriaş de victime. Acest lucru se datorează faptului că Nordul are capabilitatea de a retalia prin miile de piese de artilerie desfăşurate la graniţa cu Coreea de Sud. Chiar dacă acest arsenal are o rază limitată de acţiune şi ar putea fi eliminat în câteva zile, Jim Mattis a avertizat că, dacă Coreea de Nord decide să-l folosească, atunci „am avea un război atât de violent, cum poate puţini îşi pot imagina”.

Pe lângă acest fapt, nu există un precedent istoric al unui atac militar care să ţintească arsenalul nuclear al unei alte ţări.

Ultima dată când Statele Unite au luat în considerare în mod serios un atac asupra Coreei de Nord a fost în anul 1994. Secretarul apărării de atunci, William Perry, a cerut Pentagonului să pregătească planuri pentru un „atac chirurgical” asupra unui reactor nuclear - însă a renunţat imediat la această idee când s-a ajuns la concluzia că ar declanşa un război cu sute de mii de victime.

Astăzi, mizele sunt mult mai ridicate. Opinia experţilor şi a comunităţii de informaţii este aceea că Phenianul deţine cel puţin o duzină de bombe nucleare, ce pot fi montate pe rachete. În aceste condiţii şansele ca un atac preemptiv al Statelor Unite nu ar reuşi să elimine întreg arsenalul nuclear coreean, multe dintre aceste rachete fiind fie ascunse în peşteri sau în construcţii subterane, sau pe echipamente mobile, dificil de localizat cu precizie.

Phenianul a avertizat în repetate rânduri că, în condiţiile unui atac, va retalia imediat prin lansarea rachetelor nucleare. Însă, a anticipa răspunsul regimului Kim Jong Un la un atac limitat e un exerciţiu strategic de teoria jocurilor în care unii analişti sunt de părere că Nordul se va abţine în a utiliza arme nucleare sau biologice în a nu provoca un răspuns similar din partea Statelor Unite.

Evident, aceste modele sunt extrem de limitate în a anticipa o situaţie extrem de complexă cum ar fi un asemenea conflict. Problema fundamentală este că într-o astfel de situaţie fiecare actor are o mulţime de motive în a escalada conflictul odată ce acesta a început. În aceste condiţii, oprirea lui ar fi mult mai dificilă.