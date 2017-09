Are Coreea de Nord cu adevărat capabilitatea de a doborî bombardierele americane?

„Întreaga lume ar trebui să ţină minte că Statele Unite au fost cele care au declarat război statului nostru”, a afirmat ministrul de Externe nord-coreean, Ri Yong Ho. „Din moment ce Statele Unite au declarat război ţării noastre, ne rezervăm dreptul de a răspunde în măsură, inclusiv de a doborî bombardierele strategice ale Statelor Unite chiar şi atunci când nu sunt în spaţiul nostru aerian”.

Ri se referea probabil la unul dintre tweeturile lui Trump din 23 septembrie în care a sugerat că statul nord-coreean ar putea să nu mai existe în viitorul apropiat. „Doar ce l-am auzit pe Ministrul de Externe al Coreei de Nord vorbind la ONU. Dacă acesta transmite ideile Micului Om Rachetă, aceştia nu vor mai exista pentru multă vreme!”, a scris liderul de la Casa Albă.

Este posibil ca Phenianul să interpreteze misiunile recente ale bombardierelor americane din Peninsula Coreeană ca fiind preludiul unei lovituri de decapitare a regimului lui Kim Jong-un. În weekendul trecut, Pentagonul şi-a etalat puterea militară, trimiţând câteva bombardiere strategice B-1B Lancer deasupra apelor internaţionale din estul Coreei de Nord. „Suntem pregătiţi să facem uz de întreaga arie de capabilităţi militare pe care le avem al dispoziţie pentru a apăra teritoriul Statelor Unite şi pe cel al aliaţilor noştri”, au declarat oficialii Pentagonului.

Departamentul de Stat şi Casa Albă subliniază însă că mesajul preşedintelui Trump nu reprezintă o declaraţie de război. „Nu am declarat război Coreei de Nord. Sincer, această sugestie este absurdă”, a afirmat Sarah Sanders, purtătoarea de cuvânt a administraţiei Trump.

Cu toate acestea, afirmaţiile preşedintelui Trump par fi fost luate în serios în Phenian, iar acum există probabilitatea ca regimul lui Kim Jong-un să încerce, în mod serios, să doboare bombardierele americane. Pe de altă parte, acestea fiind spuse, Phenianul are mijloace limitate la dispoziţie pentru a reuşi acest lucru.

„Aviaţia militară a Coreei de Nord are în dotare doar câteva avioane de vânătoare, relativ moderne, incluzând aici versiuni vechi ale MiG-29 Fulcrum şi MiG-23 Flogger ce ar putea ameninţa avioanele militare americane. Niciunul dintre acestea nu are vreo şansă de a se apropia suficient de mult de bombardierele B-1B, B-52 şi mai ales de bombardierul invizibil B-2, înainte de a fi doborâte fără prea mult efort de avioanele de vânătoare americane care le-ar escorta. Singura şansă a aviaţiei militare nord-coreene de a încerca să doboare un astfel de bombardier este doar dacă, printr-un noroc chior, s-ar întâlni cu aceste avioane într-un moment în care nu ar fi escortate de avioanele de vânătoare”, susţine jurnalistul american Dave Majumdar, editorialist pe probleme de securitate al publicaţiei The Naţional Interest