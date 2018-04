„The four“. Prima ediţie şi prima înlocuire: cine a plecat acasă şi ce artist i-a luat locul pe scaun VIDEO

Eliza Chifu, care a ajuns până în semifinala Eurovision România de anul acesta, raperul Vlad Flueraru şi Ioana Vişinescu, solista trupei „Groovie Bastards“, au fost primii challengeri care au încercat să câştige şansa de a-l provoaca pe unul dintre „Cei 4“ (Nicoleta Nucă, Anastasia, Uddi şi Angelo Simonică) la duel, însă n-au obţinut cele patru voturi necesare din partea juriului, format din Cheloo, Antonia, Feli şi Carla’s Dreams.

Alex Florea i-a luat locul lui Angel

Alex Florea, un nume foarte cunoscut românilor, care a bifat şi o reprezentare a României la Eurovision 2017, este încă nemulţumit de nivelul la care a ajuns cariera sa. „Dezamăgirea mea a fost că toată lumea vrea să scoată orice se vinde, să facă bani acum şi nu îi mai interesează de artist, de ceea ce se întâmplă cu el. Iar eu nu vreau să fiu unul dintre aceia care dispar. Am fost dat la o parte în detrimentul celor care aduceau bani la momentul respectiv. Eu cânt în general rock, dar mi s-a spus că nu se vinde“, a povestit Alex Florea.

Cu aceste cuvinte, Alex a fost primul challenger din această ediţie care a reuşit să îi atragă atenţia lui Cheloo. „Eu apreciez că nu te-ai vândut pe nimic şi că nu ai acceptat să te schimbi pentru ceva ce durează între trei şi zece luni. Dacă ai ceva de arătat, dă-i drumul, dacă nu, îţi garantez că eu sunt cel mai mare duşman al tău!“, i-a spus acesta. Iar Alex s-a ţinut de cuvânt, astfel că a marcat încă o premieră a serii: a primit toate voturile juraţilor şi a primit şansa de a provoca la duel pe unul dintre Cei 4. „Dintre ei, unul este exact pe genul de muzică pe care îl fac, iar acela este Angelo“, a spus Alex.

Duelul i-a pus în mare dificultate pe membrii juriului, care însă, au fost nevoiţi să recunoască faptul că au preferat momentul lui Alex. „Aş veni la un concert al tău şi aş face şi un featuring cu tine“, i-a spus Antonia lui Alex Florea.

Antonia, Feli, Carla’s Dreams şi Cheloo nu sunt însă cei care decid rezultatul duelului, ci doar publicul din sală, care votează folosind aplicaţia „The Four – Cei 4“. Astfel, în proporţie de 60%, cei din public au votat pentru ca Alex să devină unul dintre „Cei 4“ pe scaunul ocupat până acum de Angelo. Pentru Angelo, cel care şi-a pierdut locul în prima ediţie a emisiunii, mai există însă o şansă! Acesta poate fi votat de telespectatori timp de 24 de ore prin intermediul aplicaţiei „The Four – Cei 4“.

Mihail Farkaş, zis şi JaMike, a fost al cincilea concurent care a urcat pe scenă, însă juriul a fost dezamăgit de alegerea sa muzicală – piesa latino „Corazon“ de la Maluma -, dar şi de interpretare. Decizia juriului a fost unanimă: patru cercuri roşii au luminat scena! „Nu s-a mai întâmplat până acum!“, a remarcat Macanache.

Isabela Chitoşcă a provocat-o pe Anastasia la duel

Isabela Chitoşcă (18 ani), cel de-al şaselea challenger al serii, venit de la Piatra Neamţ, a reuşit să ridice publicul în picioare şi să pună câte un zâmbet pe feţele juraţilor cu piesa Meghan Trainor - All About That Bass. „E clar că ai făcut un curs special ca să transmiţi bună-dispoziţie“, i-a spus Cheloo. Patru cercuri albastre i-au dat Isabelei motive să spere la un scaun, dar şi posibilitatea de a intra la duel, al doilea al serii.

Decizia sa de a o provoca pe Anastasia a fost însă o ocazie în plus pentru ca aceasta să dovedească de ce merită locul său pe scaunul „The Four – Cei 4“. Aceasta a reuşit cu o singură melodie – „Ain’t my fault“ de la Zara Larsson - să îl cucerească pe Cheloo cu aptitudinile sale pentru rap şi să o surprindă pe Antonia cu mişcările de dans.

Isabela a fost însă şi ea pe măsura provocării, iar varianta sa de interpretare a piesei „House of the rising sun“ a fost îndelung aplaudată de public, dar şi de juraţi. „Aceasta este o dovadă foarte bună de cât de mult înseamnă prezentul: A venit Isabela şi am zis că mai bine nu se poate, apoi a cântat Anastasia şi am zis că asta e ce trebuie! Apoi a cântat din nou Isabela!“, a remarcat Carla’s Dreams duelul extrem de strâns dintre cele două fete.

La fel de grea a fost şi decizia publicului, al cărui vot a fost foarte strâns, iar Anastasia a câştigat cu un procent de 51,28% şi şi-a păstrat scaunul!

„Anastasia e pregătită să plece, aşa că e pregătită să cânte la maximum în orice secundă!“, a concluzionat Cheloo.