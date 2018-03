„Românii au talent“: Tânăra de 16 ani care i-a făcut pe Smiley şi Pavel Bartoş să apese butonul auriu VIDEO

Cesima Nechifor, în vârstă de 16 ani, din Ploieşti, a emoţionat, vineri seara, juriul şi publicul de la „Românii au Talent“ cu un moment sensibil de dans contemporan, îmbinat cu gimnastică, balet şi teatru.

„Dansul pentru mine este o eliberare. Simt că nimic nu mai contează şi că sunt cea mai fericită de pe pământ“, a spus tânăra în filmuleţul de prezentare.

Cesima a făcut 8 ani de gimnastică, dar povesteşte că a trebuit să renunţe în urma unei accidentări.

„Într-o zi, la antrenament, am picat dintr-un element pe care îl repetam de foarte mult timp, m-am lovit foarte tare la genunchi şi am avut o săptămână în care nu am putut să mă mişc deloc. Doctorul mi-a spus că dacă vrea să mai continui strict pe riscul meu pentru că pot să rămân paralizată.“

Cu toate acestea, adolescenta de 16 ani îşi urmează în continuare pasiunea şi spune că a venit la Românii au Talent „în primul rând să-mi dovedesc mie că încă sunt capabilă să fac ceea ce-mi place şi sunt sigură că voi ieşi cu mult mai multă încredere în mine, mult mai fericită şi mai împăcată cu pasiunea mea“.

FOTO Pro TV





Pentru momentul său, juriul a aplaudat-o în picioare.

„Cred că am asistat la cea mai fascinantă combinaţie de balet, gimnastică, dans contemporan şi teatru, toate puse una peste alta în 2 minute şi jumătate“, i-a spus Andi Moisescu.

„Uite că nu mi-a mai venit de mult să plâng aşa, dar nu ştiu dacă e din vina ta sau din amestecul ăsta foarte turbulent şi reuşit de senzaţii. Ai puterea de a spune prin tine însăţi ce emoţie doreşti tu, ştii să te joci cu minţile noastre. Eşti un dansator. Punct.“, a spus şi Mihaela Rădulescu.

„Am mai văzut atât de mulţi dansatori aici, la Românii au talent, dar tu eşti peste ei“, a continuat Andra, iar Florin Călinescu i-a spus scurt şi la obiect „Eşti o bijuterie“.

În timp ce Mihaela Rădulescu se pregătea să-i mai spună ceva concurentei, Smiley şi Bartoş au apărut din public în spatele juriului şi s-au năpustit asupra butonului auriu, făcându-i Cesimei o imensă bucurie şi trimiţând-o în semifinale.