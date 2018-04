ProTV lansează noua platformă ProTV Plus. Programele postului, disponibile online fără abonament

ProTV relansează platforma ProTV Plus

Cu un design şi funcţionalităţi complet noi, platforma le oferă tuturor utilizatorilor gratuit, online, conţinut al postului ProTV, fie că este vorba despre emisiuni, seriale sau Ştirile ProTv.

„Relansarea platformei PRO TV Plus reprezintă un pas important pentru strategia video digitală de a avea conţinutul PRO disponibil pe orice ecran, într-o platformă care asigură o experienţă on-site modernă şi simplă pentru utilizatori şi, în acelaşi timp, un mediu sigur pentru partenerii noştri de advertising. Platforma PRO TV Plus este rezultatul echipei noastre de digital şi development şi reprezintă un prim pas pe care îl facem, urmând să lansăm şi alte produse şi conţinut fresh în lunile care urmează.”, a declarat Hendrik von der Linden, Chief Operating Officer PRO TV şi Co-Coordinator of CME’s digital initiatives.

Ca destinaţie online, pe platforma PRO TV Plus este disponibil atât conţinut live, dar şi producţii proprii PRO TV, fără necesitatea unui abonament.