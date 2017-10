Povestea fetei de 15 ani de la „X Factor“ care suferă de dublă scolioză şi se poate trata doar în străinătate: prin ce a trecut adolescenta în spitalele din România

Primele probleme de sănătate au apărut în urmă cu patru ani, când Ioana, atunci elevă în clasa a IV-a, era la ora de sport: o durere puternică sub fesă, care a trecut la scurt timp doar că să revină cu şi mai mare intensitate după câteva zile.

Lupta cu sistemul medical din România

„Ne-am speriat foarte tare şi de atunci a început calvarul“, îşi aminteşte Dana Savu, mama Ioanei. „Am programat-o imediat la un medic de specialitate, dar am aşteptat mai mult de cinci săptămâni deoarece era foarte aglomerat. Ni s-a recomandat de către medic să îi facem o radiografie de şold pentru că, mai mult că sigur, copilul are probleme cu şoldul. Am făcut radiografia, apoi domnul doctor a prescris o pereche de tălpice pe care Ioana să le introducă în încălţăminte. Nu le-a suportat şi am căutat o a doua opinie, programarea fiind posibilă după alte trei săptămâni. Al doilea specialist ne-a trimis din nou la radiografie, de această dată una la toată coloana. Toate acestea s-au petrecut pe parcursul a cinci luni. Diagnosticul a fost de dublă scolioză, 20 grade. Atât! Ne-a recomandat kinetoterapie de trei ori pe săptămână şi înot. Ioana avea aceleaşi dureri, spatele era din ce în ce mai deformat. Cu toate acestea, după şase luni am revenit optimişti la control şi am făcut altă radiografie. Domnul doctor ne-a dat proasta veste că boala s-a agravat şi că are 36 grade. Ne-a recomandat din nou kinetoterapie şi corset“, a povestit mama Ioanei experienţa de acum patru ani.

Pentru a obţine însă corsetul necesar, a fost nevoie de încă un dosar medical consistent, dar şi acordul Casei de Asigurări de Sănătate. „Am dorit să îl plătim, dar acest lucru nu a fost posibil, nu este legal... În tot acest timp am căutat alternative, aşa am găsit terapia Yumeiho pe care Ioana a urmat-o cu sfinţenie în paralel cu kinetoterapia şi înotul, dar acuza în continuare dureri“, îşi aminteşte mama Ioanei.

Pe lângă suferinţa fizică a Ioanei şi sentimentul de neputinţă al mamei sale, viaţa de zi cu zi a adolescenţei a fost afectată de programul riguros organizat între şcoală, recuperare şi vizite la medici.

„Timpul meu liber era petrecut în spitale. Trei ani am mers din spital în spital, de la un kinetoterapeut la altul, am schimbat tratamente. Când alţi copii se lăudau că au mers într-un loc superb cu prietenii de joacă, eu tăceam şi speram că într-o zi mă voi putea afla şi eu lângă ei, ca partenera lor de joacă şi nu să absentez de fiecare dată“, povesteşte Ioana care, alături de mama sa, a găsit puterea de a trece peste toate greutăţile în ciuda veştilor proaste pe care continuau să le primească.

Lipsa de pregătire a medicilor români i-au agravat boala

„După 4 luni şi jumătate am revenit la ortoped, deoarece o ecografie de abdomen superior şi inferior arăta că s-a schimbat poziţia unui rinichi şi a inimii. Ortopedul ne-a trimis să facem o altă radiografie, după care medicul ne-a spus fără să clipească, de faţă cu Ioana: «Fata are 42 grade, aţi greşit cu corsetul, mai are puţin şi va trebui operată». Sistemul era de vină. Ioana a început să plângă şi mi-a spus «Mami, mai fac nimic, pentru că fac degeaba»”, a declarat Dana Savu, care a început să caute disperată o soluţie pentru fiica sa.

Un medic din Germania i-a schimbat radical viaţa

„Am căutat pe internet zile în şir până am descoperit clinica doctorului Hans Rudolf Weiss, care a adus speranţa şi lumina în ochii şi inima copilei noastre“, spune mama Ioanei.

În două zile, aveau deja informaţii despre programare, proceduri, costuri şi despre posibilităţile de cazare din orăşelul german Gensingen, unde se află clinica, iar experienţa de acolo avea să îi schimbe viaţa Ioanei din mai multe puncte de vedere. În primul rând, medicul i-a recomandat terapia Schroth care de obicei este personalizată pentru fiecare pacient în parte. Ioana a început cu cinci şedinţe pe săptămână, preţ de mai multe luni, iar în prezent are nevoie de două şedinţe pe săptămână, a schimbat deja al doilea corset şi a recuperat 50% atât din gradul de curbură cât şi din cel de rotaţie.

Vrea să devină Medic şi să aducă în România remediile care au salvat-o

Doctorul Weiss a avut însă şi o altfel de influenţă în viaţa pacientei sale: „Aş vrea să urmez Medicina pentru a-mi face un cabinet specializat pe scolioze, un cabinet care include terapia şi aparatura pe care îmi doresc să o aduc în România. Vreau să învăţ de la cel mai bun şi anume de la Dr. Weiss, medicul şi prietenul meu. Deja mă pregătesc pentru ceea ce va urma după ce voi absolvi facultatea, iar muzică va fi în continuare pasiunea mea şi sper să le pot duce în paralel pentru că sunt cele mai mari dorinţe ale mele“.

„Prietenii au aflat de pe scenă despre problemele mele de sănătate“

Iar dacă pentru admiterea la Medicină încă este prea devreme pentru adolescenta de 15 ani, în muzică deja a început cu dreptul. A primit toate voturile juraţilor la audiţiile „X Factor“, dar şi confirmarea că pasiunea pentru muzică este direct proporţională cu talentul său.

„Dintotdeauna mi-a plăcut foarte mult să cânt, acesta fiind lucrul care de mică mă face fericită, dar pasiunea în adevăratul sens al cuvântului mi-am descoperit-o la vârsta de 8 ani, când am realizat şi că am înclinaţie spre acest lucru. Cu toate astea, canto fac doar de un an şi jumătate, deoarece până atunci plămânii mei nu rezistau orelor de vocalize şi nici timpul nu mă ajuta foarte mult. La «X Factor» am decis să mă înscriu datorită faptului că îmi doream mult să ajut lumea prin vocea mea, să sensibilizez şi, de ce nu, să bucur prin interpretările mele. Voiam să aflu părerea profesionistă a juraţilor, dar şi părerea unui public care era adunat în faţa mea, doar că să asculte şi să îşi dea verdictul. Prietenii şi colegii au fost destul de şocaţi când m-au văzut la emisiune, nu doar pentru că au fost încântaţi de vocea mea, ci şi pentru că până să recunosc problemele mele de sănătate pe postul TV, aproape nimeni nu ştia de scolioza pe care o am“, a mărturisit Ioana.