„Istoria cu Virgil“, noua emisiune de tip pamflet de la TVR 1, realizată de un vlogger. Când va fi difuzată şi ce subiect va aborda în prima ediţie VIDEO

Astfel, duminică, 25 martie, TVR 1 lansează un nou proiect - un pamflet care, în anul Centenarului, va descreţi frunţile privitorilor, aducând o perspectivă nouă asupra istoriei, reprezentativă pentru generaţia din care face parte realizatorul, un vlogger în vârstă de 25 de ani.

Într-o manieră originală şi nonconformistă, Virgil le va prezenta telespectatorilor TVR 1 cele mai importante evenimente care au marcat istoria românilor, într-o emisiune de 10 minute, numită „Istoria cu Virgil“, pornit ca un vlog pe YouTube.

Astfel, programul vine cu o abordare diferită faţă de cele existente pe piaţă în acest moment: în fiecare duminică, de la ora 17.30, vloggerul Virgil va analiza, în cheie satirică, cele mai importante momente din istoria românilor, de la origini, până în prezent, se arată în comunicatul TVR.

„Ideea acestui format mi-a venit urmărindu-l pe autorul american John Green. În proiectul lui, „Crash Course World History“, acesta poveşteste istoria lumii într-un mod atractiv pentru generaţia Inernet, lucru care, am observat, lipseşte şi la noi. Şi-atunci, încerc eu!”, a declarat tânărul.

La „Istoria cu Virgil“ sunt evitate trivialităţile şi atacurile la persoană, dar va fi încurajat spiritul critic întemeiat pe bun-simţ şi accente sarcastice, spun reprezentanţii TVR.

„În primul episod, ce va fi difuzat de TVR 1 duminică, 25 martie, ora 17.30, vorbim despre etnogeneza poporului nostru - daci, romani, slavi şi alte popoare migratoare din care au rezultat românii”, ne introduce Virgil prima temă.

Despre Virgil

Are 25 de ani, a terminat Marketing la ASE şi singura lui legatură cu istoria este pasiunea pe care o are pentru domeniu încă din şcoala generală. Pe Virgil îl găsiţi şi pe canalul său de Youtube, „Istoria cu Virgil“, început de aproximativ un an şi are aproximativ cinci mii de abonaţi.