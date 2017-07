INTERVIU VIDEO EXCLUSIV Aidan Gillen şi Isaac Hempstead din „Game of Thrones“: Degeţel e vulnerabil, iar Bran are informaţii preţioase

INTERVIU Aidan Gillen şi Isaac Hempstead din „Game of Thrones“: Degeţel e vulnerabil, iar Bran are informaţii preţioase

Într-un interviu obţinut în exclusivitate de „Adevărul“ cu ajutorul colegilor de la HBO România, actorul irlandez Aidan Gillen (49 de ani) a dezvăluit că personajul lui, Lordul Petyr „Littlefinger“ Baelish (Degeţel), se află într-o stare emoţională delicată, este vulnerabil şi sincer.

Pe de altă parte, actorul britanic Isaac Hempstead (18 ani) a precizat că Bran Stark, personaj pe care îl portretizează, este într-o situaţie dificilă şi deţine răspunsuri preţioase la întrebări pe care fanii şi le-au pus încă din primele episoade ale seriei.

Cel de-al şaptelea şi penultimul sezon al serialului „Game of Thrones“ va fi difuzat de HBO în fiecare luni, de la ora 20.00. Toate cele şapte episoade ale sezonului vor fi disponibile şi pe HBO GO.

Reporter: Sunteţi în acest serial încă de la început şi acum vă apropiaţi uşor de final. Cum vă simţiţi?

Aidan Gillen: Că se apropie uşor de sfârşit? Şi că facem parte din această poveste de la început?

Exact.

Aidan Gillen: Probabil că vorbesc în numele amândurora, a fost grozav să facem parte din această aventură pop-culturală în ultimele şapte sezoane. Ştiam că show-ul va fi bun, deşi nu poţi prezice dacă un produs poate deveni un fenomen, aşa cum este „Game of Thrones“ la nivel mondial. Îmi place să joc, îmi plac scenele, cam astea sunt lucrurile care contează pentru mine, restul sunt doar detalii. Îmi place foarte mult că pot purta o conversaţie cu oameni din toate colţurile lumii.

Vă puteţi imagina viaţa fără „Game of Thrones“?

Aidan Gillen: Da.

Isaac Hempstead: Pentru mine „Game of Thrones“ este aproape jumătate din viaţa mea, am început filmările când aveam zece ani, deci...a fost ca un fel de şcoală pentru mine, a fost locul în care mergeam în fiecare vară, îmi puneam costumul, am crescut cu aceste lucruri şi gândul că se termină este unul ciudat. E greu să-mi imaginez viaţa fără „Game of Thrones“, care a însemnat copilăria mea.

La sfârşitul sezonului şase, Bran află ceva important despre familia sa. Cum crezi că îl va influenţa acest amănunt?

Isaac Hempstead: Este o întrebare foarte bună. Cred că Bran acum a realizat că destinul său a fost stabilit când a căzut de pe acel turn şi a pierdut tot, în primul episod al serialului. Acum nu este în cea mai bună formă, pentru că s-a târât afară dintr-o peşteră, şi-a pierdut unul dintre cei mai vechi aliaţi, pe Hodor, şi-a pierdut lupul, cu care avea o legătură puternică, acum este doar el şi Mira şi deţine toate aceste informaţii preţioase, răspunsuri la întrebări pe care le avem încă de la începutul serialului. Întrebarea este cum acest nou personaj, Corbul cu trei ochi, va folosi aceste informaţii, cum va răspândi aceste informaţii.

Şi Degeţel se află într-o situaţie dificilă, este un fel de protector al Winterfell-ului, care este starea lui emoţională?

Aidan Gillen: Cred că la finalul sezonului trecut el şi-a exprimat clar dorinţele într-o discuţie sinceră cu Sansa. Din punct de vedere emoţional, da, îl vedem puţin mai deschis mai ales în ceea ce priveşte modul în care a evoluat relaţia cu Sansa în ultimii ani, este într-un loc vulnerabil fiind sincer, ceea ce nu face de obicei, dar acum nu se poate abţine.

Ştiind toate aceste lucruri, ce sfat i-ai da lui Jons Snow?

Aidan Gillen: Să fie atent!