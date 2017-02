HBO3 oferă trei zile de acces fără abonament: ce programe puteţi vedea

În perioada 18 - 20 februarie, timp de trei zile, programul difuzat de HBO3 va fi disponibil fără abonament publicului român.

Programul HBO3 din aceste trei zile include maratoane ale unor seriale HBO apreciate, miniserii celebre, dar şi documentare originale HBO.

Producţiile de sâmbătă

Sâmbătă, 18 februarie, de la 12:45, puteţi urmări primul episod din sezonul 4 al emisiunii Ştirile săptămânii cu John Oliver.

De la ora 16:25, începe maratonul „Togetherness/Sub acelaşi acoperiş“, un serial HBO, scris şi regizat de Jay şi Mark Duplass. Seara continuă cu maraton „Divorce/Divorţ“. Primul sezon va fi difuzat în întregime la HBO3 începând cu ora 21:00. Serialul de comedie a avut premiera în 2016 şi a însemnat întoarcerea la HBO a lui Sarah Jessica Parker. Ea o interpretează pe Frances, o femeie care îşi reevaluează viaţa şi descoperă că nu este atât de uşor să o ia de la început.

Ce se vede duminica

Ziua de duminică, 19 februarie, începe cu documentarul „A girl in the river: The price of forgiveness/O fată în râu: Preţul iertării“, care o are în centru pe o tânără care a supravieţuit momentului în care propria familie a încercat să o omoare în numele onoarei. Acest documentar HBO a câştigat premiul Oscar la categoria Cel mai bun documentar scurt.

Miniseria „Olive Kitteridge“ începe de la ora 11:25. Drama în patru părţi prezintă povestea unui oraş aparent liniştit, cu afacerile şi tragediile lui, prezentate din perspectiva lui Olive (Frances McDormand), o femeie al cărei spirit şi comportament dur maschează o inimă caldă, dar tulburată.

Ziua la HBO3 continuă cu maratonul sezonului 5 din serialul original „Girls/Fetele“. Apoi va fi difuzat şi primul episod al sezonului 6 care a avut premiera pe 13 februarie la HBO.

Ce puteţi vedea luni

Luni, 20 februarie, publicul va putea urmări, începând cu ora 09:45, miniseria „Mildred Pierce“ care oferă portretul unei femei unice şi independente care se luptă să-şi croiască o viaţă nouă pentru ea şi familia ei. Kate Winslet a câştigat premiul Globul de Aur în 2012 pentru cel mai bun rol principal într-o miniserie sau film TV pentru interpretarea lui Mildred Pierce.

După-amiaza continuă cu două filme originale HBO: „Bessie“, de la 15:25, în care Queen Latifah o interpretează pe Bessie Smith, legendara cântăreaţă de muzică blues, şi „Hemingway şi Gellhorn“, de la 18:20, cu Nicole Kidman şi Clive Owen în rolurile principale.

Noua miniserie HBO, „Big Little Lies/Marile minciuni nevinovate“, debutează la HBO3 de la ora 21:00. Reese Witherspoon, Nicole Kidman şi Shailene Woodley interpretează rolurile principale în această producţie despre trei mame din nordul Californiei ale căror vieţi aparent perfecte se destramă până se ajunge la crimă.

Episodul 2 din „Girls/Fetele“, sezonul 6 şi ultimul, începe de la 22:00, iar de la 22:30 are premiera la HBO3 noul serial original HBO „Crashing/Punct şi de la capăt“. Creat de Pete Holmes, acest serial de comedie prezintă viaţa unui actor de stand-up a cărui viaţă se transformă într-un dezastru, forţându-l să îşi reevalueze priorităţile.

Filmele originale Jocul se schimbă, „Temple Grandin“ şi primele episoade din „Vicepreşedinta“, „Îngeri în America“ sau „Cei rămaşi“ sunt alte titluri care vor putea fi urmărite weekendul acesta la HBO3.