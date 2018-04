Dragoş Pătraru, din nou sub presiunile conducerii TVR: „Vor scriptul dinainte. Am fost înştiinţaţi că dacă mai vorbim prostii vom fi scoşi de pe post“ VIDEO

„Am fost înştiinţaţi în scris de conducerea superioară că dacă mai vorbim ceva prostii aici la emisiune vom fi scoşi de pe post. Aşa că să ştiţi ce se va întâmpla cu noi dacă nu am mai apărut“, a spus Dragoş Pătraru la finalul emisiunii sale, „Starea Naţiei“, de luni seara, arată Pagina de Media

Mai mult, realizatorul le-a mărturisit telespectatorilor că a fost înştiinţat, în premieră, de cei din TVR că vor să vadă textele emisiunii înainte ca aceasta să fie realizată: „Vor scriptul dinainte. Până acum, nu l-au vrut, dar acum vor să vadă ei ce zicem la emisiune“.

„Ceauşescu ar fi invidious“, a încheiat Pătraru.

Încă din debutul emisiunii a mai făcut o serie de observaţii legate de un subiect sensibil pentru un membru din Consiliul de Administraţie, pe care a evitat să-l numească. Afirmaţia venea în contextul ştirii despre un protocol încheiat între MApN şi Ministerul Public.

„Nu ştiu o chestie, că am fost atenţionat de noua conducere… nu ştiu dacă am voie să spun ceva la emisiune de domnul Gabi Oprea, că reprezentantul dânsului în Consiliul de Administraţie trecut de la TVR e şi acum în Consiliul de Administraţie. Şi atunci când a fost în Consiliul de Administraţie mi-a zis să nu vorbesc despre domnul Oprea. Nu ştiu dacă am voie acum, sper să nu am probleme“, a spus Pătraru.