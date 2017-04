Discovery Channel a lansat scurtmetraje cu Bear Grylls filmate la 360 de grade

Mulţi dintre noi l-am urmărit cu sufletul la gură pe Bear Grylls escaladând munţi, sărind cu paraşuta din avion sau plonjând în ape îngheţate. Ne-am minunat văzându-l cum se „ospăta“ cu tot felul de „alimente“ neobişnuite, prin cele mai îndepărtate colţuri ale lumii. Acum oricine poate fi mai aproape de mijlocul acţiunii prin intermediul mai multor scurtmetraje filmate la 360 de grade, transmite Discovery Channel într-un comunicat.

Fanii lui Bear Grylls din toată lumea îl vor putea urmări pe celebrul expert în supravieţuire în mai multe materiale video 360, ca urmare a unui parteneriat între Discovery şi Samsung, având ca obiectiv promovarea noului Samsung Gear S3. Colaborarea vizează pieţele din Statele Unite, Europa, Orientul Mijlociu şi Africa şi implică o serie de scurt-metraje şi un spot TV, în care Bear prezintă ce poate face Samsung Gear S3, într-o multitudine de scenarii de supravieţuire. Pe parcursul experienţelor prezentate în materialele video, Bear împărtăşeşte diverse tehnici de supravieţuire, pentru orice explorator izolat de civilizaţie.

Aici puteţi vedea culisele din timpul filmărilor, iar aici puteţi unul dintre materialele video 360, inclus în campanie.

Bear Grylls este prezent în grila televiziunii Discovery cu cel de-al treilea sezon al emisiunii „Vedete în sălbăticie“, pe care o prezintă. Emisiunea este difuzată în fiecare luni, de la ora 20.00.

