Cum vede un membru CNA referirea la forul audiovizual din raportul MCV: „O tâmpenie stalinisto-comunistă făţişă“

Raportul MCV (Mecanismului de Cooperare şi Verificare) publicat miercuri de Comisia Europeană conţine o singură referire la CNA, prin care critică faptul că, deşi deciziile CSM sunt transmise forului audiovizual, canalul mediatic care a preluat sau lansat atacul faţă de un magistrat nu corectează informaţia. „Deşi deciziile CSM sunt întotdeauna transmise CNA, nu s-au înregistrat progrese în ceea ce priveşte luarea de măsuri reparatorii eficace sau corectarea informaţiei de către canalul mediatic care a lansat sau care a preluat atacurile“, se arată în raportul MCV.

Radu Călin Cristea, despre referirea la CNA din raportul MCV: „O frază stalinistă“

Membrul CNA Radu Călin Cristea a considerat că cei care au redactat fraza de mai sus sunt „nişte oameni care nu reprezintă democraţia“, catalogând afirmaţia drept „stalinistă“.

„Trebuie să lămurim foarte clar şi cu traducerea foarte fină a textului din limba engleză. Cei care au făcut formularea acestui text sunt nişte oameni care nu reprezintă democraţia. Este folosit cuvântul «decizie», care şi în engleză şi în română are aceeaşi semnificaţie. Se afirmă că CSM-ul emite o decizie. Nu ştim despre ce decizie este vorba.(...) Ar rezulta, teoretic, că nişte radiodifuzori încalcă legea, probabil că Inspecţia Judiciară sesizează CSM-ul care socoteşte că imaginea justiţiei este afectată şi solicită ceva împotriva radiodifuzorilor care procedează în felul acesta. Şi atunci, care ar fi rolul CNA-ului? Să ia deciziile CSM-ului şi să îi oblige pe radiodifuzori să îşi corecteze emisiunile? Ce minte are cel care a compus această frază? E o frază stalinistă“, a spus Radu Călin Cristea, citat de News.ro.

Florin Gabrea a spus că CSM nu poate comanda CNA să reclame un radiodifuzor şi că la televiziunile din România se produce un proces „ca de haiducie din secolul al XVII-lea în care se toacă instituţia X sau Y până la nemurire“.

„Teoretic, orice post de televiziune care discută un caz sau mai multe din justiţie o face folosind argumente-contraargumente, cu cele două părţi. La televiziunile din România se produce un proces ca de haiducie din secolul al XVII-lea în care se toacă instituţia X sau Y până la nemurire. Şi mama MCV-ului ar sări în sus. Nu se poate aşa ceva. Şi nu cred că CSM poate să ne comande nouă: «reclamă-l pe ăla»“, a spus Florin Gabrea.

„O gândire stalinistă “

În replică, Radu Călin Cristea a spus: „Deşi CSM-ul a informat în mod constant CNA privitor la aceste fapte nu s-a produs o corectare a acestor greşeli. În sensul că CNA-ul nu s-a autosesizat la deciziile care sunt ale CSM-ului şi nu a dat ordine televiziunilor să îşi corecteze greşelile din punctul de vedere al CSM-ului. Asta este o gândire stalinistă.“

Membrul CNA a adăugat că MCV-ul este „o tâmpenie stalinisto-comunistă făţişă“, dar totuşi, „spre cinstea lor“, persoanele care au redactat raportul spun că în alte părţi se face diferenţa între Comisia Europeană şi Consiliul Europei prin CEDO, în privinţa evaluării libertăţii de exprimare.

„Deci noi în această evaluare a MCV-ului nu existăm sau suntem citaţi într-un context care face de ruşine Consiliul European. E o gândire de un dogmatism care pe mine m-a speriat. Transformă CNA-ul într-un centru care ordonă televiziunilor care au greşit, din punctul de vedere al CSM, să corecteze pretinsele greşeli. E ceva de noaptea minţii“, a mai afirmat Radu Călin Cristea.

Pe de altă parte, Dorina Rusu a spus că nu i se pare nimic stalinist la referirea la Consiliul Naţional al Audiovizualului în raportul MCV. „Se referă la faptul că au existat sesizări ale CSM care, după părerea celor care au făcut raportul sau poate după părerea CSM care a dat informaţii despre asta, nu au fost rezolvate în sensul în care au fost reclamaţiile. (…) Nu ne-a spus nimeni că trebuie să corectăm. Corectare înseamnă în sensul aplicării legii, pentru că se presupune că, dacă se constată o încălcare a legii şi e sancţionată, a doua oară nu o să o mai faci. Se presupune, cel puţin teoretic“, a afirmat Dorina Rusu.

Radu Călin Cristea nu înţelege nici sensul protocoalelor cu CSM

Într-o altă intervenţie, Radu Călin Cristea a întrebat care este sensul acestor protocoale cu CSM. „De obicei amenzile sunt contestate în instanţă. Deci nu noi avem ultimul cuvânt, ci instanţa“, a intervenit Monica Gubernat.

Valentin Jucan le-a propus colegilor săi să nu ducă în derizoriu un protocol doar pentru că nu l-au respectat, afirmaţie contrazisă de Monica Gubernat, potrivit căreia acordul a fost respectat.

„Vă pot arăta un dosar gros cu toate sesizările primite de la CSM către CNA în ultimii patru ani. Niciuna dintre sesizările transmise de CSM nu are conţinutul unui text care să impună ceva. (...) Rostul protocolului este acela de a stabili un canal de comunicare, să arătăm că ne angajăm la un termen. Se poate să fie, de exemplu, şi au şi fost, situaţii extrem de grave care ar fi trebuit să fie rezolvate din punct de vedere al audiovizualului, de exemplu drept la replică, într-un termen rezonabil, care să aibă efect. (...) Aici este vorba despre o entitate extrem de importantă, care este, de fapt, reprezentantul puterii judecătoreşti în stat. De aceea trebuie să existe o prioritate. Eu am făcut referire la MCV pentru a atrage atenţia că noi nu mai avem protocol cu CSM. Asta era propunerea, ca până săptămâna viitoare să avem un draft, să ne uităm împreună pe el şi să îl transmitem mai departe. Întotdeauna am avut protocol cu CSM, noi nu avem protocoale cu multe instituţii. Ele sunt vreo 4–5“, a spus Valentin Jucan.

În replică, Radu Călin Cristea a întrebat de ce ar trebui CNA să favorizeze una dintre puterile din stat.

„Ce semnal dăm noi către societate când noi ca instituţie a statului român refuzăm să mai avem un protocol cu CSM? Sunt posturi care atacă justiţia sau nu o atacă, constatăm noi în urma sesizărilor pe care le face CSM (...) Este o colaborare normală între două instituţii ale statului, care acţionează în interesul public“, a mai intervenit Dorina Rusu.

Florin Gabrea a mai spus că „nu este o activitate de lingăi“ din partea membrilor CNA să semneze protocolul cu CSM: „CSM se gândeşte, în inocenţa şi nepriceperea lui, că orice atac prelungit, fără o substanţă reală, corectă din punct de vedere al legii audiovizualului, duce la şubrezirea acelei puteri în stat pe care o gândeşti tu. Deci nu este o activitate de lingăi din partea CNA că semnăm un protocol cu CSM.“

Membrii CNA au căzut de acord ca săptămâna viitoare să li se prezinte un draft al protocolului şi o listă cu toate instituţiile cu care forul audiovizual are protocoale.