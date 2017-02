Bugetul alocat Televiziunii Române scapă postul de datorii, dar afectează producţia

„Bugetul ne aduce un mare avantaj că plătim datoriile, dar ca producţie va rămâne mai puţin ca anul trecut. Dar e normal când scapi de datorii să te strângi un pic la curea. Bugetul e mai mare decât ne-a spus Liviu Dragnea (calculat cu suma anunţată de 34 de lei pentru fiecare cetăţean, n.r.), dar ne ajută să plătim datoriile“, a spus Cristian Zgabercea.







În 6 ianuarie, Irina Radu, preşedinte-director general (PDG) al Televiziunii Române, a declarat, pentru Agenţia de presă News.ro, că după promulgarea legii privind eliminarea a 102 taxe nefiscale, între care şi taxa Radio-TV, principala urgenţă este realizarea unor schimbări legislative privind organizarea şi funcţionarea instituţiei şi că a luat în serios suma anunţată de 34 de lei care va fi alocată TVR pentru fiecare cetăţean.





„Eu am luat în serios, şi cred că toată lumea, ceea ce s-a spus public. S-a pronunţat o cifră de mai multe ori, că dacă se spunea o singură dată poate spuneam că era un exemplu, dar s-a spus de 34 de lei de cetăţean, că aşa se va aloca bugetul pentru TVR. Şi atunci, sigur că am înmulţit şi noi şi am ajuns la o sumă şi atunci sigur că ne gândim cum s-ar folosi cel mai bine acei bani“, a adăugat atunci Irina Radu.





Societatea Română de Televiziune (SRTv) va primi 950 de milioane de lei de la bugetul de stat în 2017, o sumă cu 661,92% mai mare decât cea din anul 2016, când instituţia era finanţată şi prin intermediul taxei TV.





Potrivit rapoartelor publicate de Ministerul Finanţelor Publice, la SRTv va fi alocată suma de 944,2 milioane de lei, faţă de 7,5 milioane de lei execuţie preliminată în 2016, pentru „Alte transferuri“, care cuprinde investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat - 10 milioane de lei, şi alte transferuri curente interne - 934,2 milioane de lei. Pentru „Bunuri şi servicii“ vor fi alocaţi 5,71 milioane de lei, faţă de 113 milioane de lei.





Guvernul a aprobat, marţi seară, proiectul bugetului de stat pe 2017. Societatea Română de Televiziune (SRTv) şi Societatea Română de Radiodifuziune (SRR) primesc, potrivit proiectului de buget, 950 de milioane de lei, respectiv 383 de milioane de lei, care reprezintă o creştere de 661,92%, respectiv 98,61% faţă de anul 2016, când instituţiile erau finanţate şi prin intermediul taxelor radio-TV. Atât pentru SRTv, cât şi pentru SRR, la nivelul anului 2017, ponderea surselor de finanţare este 100% de la bugetul de stat.