Anamaria Prodan Reghecampf revine la Pro TV în calitate de prezentatoare a unui reality show. Primele declaraţii

Carismatica şi spontana Anamaria Prodan Reghecampf revine la Pro TV! Şi nu oricum, ci la cârma celui mai nou reality show anunţat de Pro TV, „Gospodar fără pereche/ Farmer Wants A Wife“, anunţă postul de televiziune într-un comunicat. În trecut, vedeta fusese prima femeie cooptată în echipa emisiunii „Procesul Etapei“.

Anul acesta, ea va trece de la lumea fotbalului, dominată de bărbaţi, la un show în care punctul central este dorinţa de a găsi dragostea adevărată. Însă nici aici nu va fi uşor, pentru că Anamaria va avea dificila misiune de a le fi alături gospodarilor şi de a-i face pe aceştia să conştientizeze că în viaţă, pe lângă muncă, mai sunt şi alte experienţe care contează. În fiecare ediţie a reality-show-ului „Gospodar fără pereche“, Anamaria va aduce în casele tuturor românilor poveştile gospodarilor burlaci şi ale celor care visează să le fie partenere, testându-le dorinţa şi pasiunea de a-şi descoperi jumătatea.

Vrea să le câştige încrederea fermierilor

„M-am născut şi am crescut cu Pro TV, iar acest proiect este o provocare unică pentru mine! Ştiu ce înseamnă viaţa la ţară, nu m-am ferit niciodată de muncă şi promit că o să le testez abilităţile de fermieri şi, mai ales, dorinţa de a-şi găsi jumătatea atât gospodarilor, cât şi doamnelor şi domnişoarelor care visează să le fie partenere! Lucrez de ani de zile în fotbal, un domeniu dominat de bărbaţi, am reuşit să îi cunosc pe toţi şi, mai ales, să le câştig încrederea. Sunt sigură că toate aceste abilităţi o să mă ajute să îi sfătuiesc pe concurenţi şi să susţin pe fiecare în parte, atunci când are nevoie. Dacă eşti «Gospodar fără pereche», eu zic să te înscrii!“, a spus Anamaria Prodan Reghecampf, prezentatoarea viitorului reality show.

Anamaria Prodan Reghecampf este cea mai cunoscută prezenţă feminină din fotbalul românesc, agent FIFA şi a activat ca preşedinte de club pentru trei echipe de fotbal din România. A absolvit Facultatea de Drept şi are o familie mare - soţul, Laurenţiu Reghecampf, şi cei patru copii din familia Prodan-Reghecampf: Laurenţiu Junior, Luca, Rebecca şi Sarah, cărora le dedică tot timpul liber, fiind o familistă convinsă.

Fermierii sunt aşteptaţi să se înscrie în show-ul „Gospodar fără pereche“

„Gospodar fără pereche“ este un reality show care are la bază viaţa la ţară, prezentată prin intermediul celor mai carismatici fermieri burlaci, care nu ar renunţa pentru nimic în lume la traiul departe de oraş, la creşterea animalelor sau la agricultură. Şi, cum aceşti gospodari se concentrează numai asupra pasiunii pentru fermă şi asupra activităţilor specifice, nu au avut până acum timp să-şi găsească marea dragoste până acum. Înscrierile sunt încă în toi, aşa că, dacă eşti un gospodar în căutarea sufletului pereche sau cunoşti un fermier holtei, sună la numărul de telefon 0728.188.511 şi ai toate şansele să îţi găseşti jumătatea.

Zece fermieri vor participa la noul reality show pregătit de Pro TV. Fiecare va selecta zece doamne sau domnişoare moderne, obişnuite cu stilul de viaţă de la oraş şi le va invita să se cunoască mai bine, însă numai cinci dintre ele vor reuşi să impresioneze şi vor merge în runda următoare. Cele cinci favorite vor avea o întâlnire de grup şi, dintre ele, gospodarul va alege numai două care vor trăi alături de el timp de şapte zile la fermă. Cea care va reuşi să-l impresioneze pe fermier şi să se adapteze stilului lui de viaţă va fi aleasa acestuia.

Munceşti pământul şi nu mai ai timp de dragoste? Cunoşti un fermier pasionat, care nu a reuşit să-şi găsească jumătatea până acum? Pro TV caută cei mai interesanţi, dedicaţi şi muncitori gospodari care îşi doresc femeia potrivită alături de care să construiască o familie, în show-ul Gospodar fără pereche.