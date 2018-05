Victoria Israelului la Eurovision 2018, criticată dur de un finalist: „E corectă doar dacă vedem concursul ca pe un circ“

Reprezentantul Olandei în finala Eurovision 2018, Waylon, a ironizat faptul că israelianca Netta Bazilai a fost desemnată câştigătoare, făcând referire la sunetele de găină şi mişcările de dans pe care aceasta le-a executat în timpul interpretării. Olandezul, care s-a clasat pe locul 18 cu piesa „Outlaw In ‘Em“, este de părere că „spectacolul ciudat“ a avut din nou de câştigat pe scena competiţiei.

„Israelul este câştigătorul de drept doar dacă vorbim despre circ şi nebunie. Dar părerea mea nu va aduce o schimbare acestui tip de Eurovision. Şi asta cred că este cu adevărat trist. Ar trebui să se schimbe ceva. Ultima oară a fost o femeie cu barbă, acum este o găină“, a declarat Waylon pentru wiwibloggs.com

Într-un interviu, Netta Bazilai a explicat care este semnificaţia respectivelor sunete: „Este atât de amuzant că oamenii sunt interesaţi de acest detaliu. Sunetele imitate au un dublu sens. Zgomotele fac trimitere la persoanele laşe care nu acţionează aşa cum simt, se folosesc de alţi oameni şi îi tratează ca pe nişte jucării sau marionete. De asemenea, «baka» înseamnă şi «prost» în japoneză. Cântecul are un mesaj important: renaşterea puterii feminine şi a justiţiei sociale“.

Waylon nu este singurul care a criticat piesa şi prestaţia Israelului. Cu doar două zile înainte de finala Eurovision 2018, câştigătorul ediţiei trecute, portughezul Salvador Sobral, a mărturisit că speră să nu fie nevoit să-i înmâneze trofeul israeliencei, precizând că piesa ei i se pare oribilă. Ei bine, Sobral a avut ghinion.

Reprezentantul Olandei, care a primit 121 de puncte în finala Eurovision 2018, a precizat însă că nu este dezamăgit de rezultat, chiar dacă se aştepta să fie în top 10.

„Mă simt foarte mândru de ceea ce am făcut. Am avut şansa de a cânta o piesă şi de a face un show în care toată echipa mea a crezut cu înverşunare. În mod clar nu poate fi vorba de o dezamăgire. Bineînţeles că îţi doreşti să fii primul, mai ales că ne-ar fi plăcut să ducem din nou Eurovisionul în Olanda, după 43 de ani. Sigur că nu credem că meritam locul 18, dar este cel pe care l-am primit şi suntem OK cu asta“, a mai spus Waylon.

Olanda a fost una dintre cele şapte ţări care au participat la prima ediţie Eurovision, din anul 1956. Până în prezent, ţara a participat de 54 de ori, absentând la patru ediţii, şi a înscris patru victorii, ultima fiind în 1975, iar după aceea jumătate din reprezentanţi clasându-se în top 10.