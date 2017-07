Smiley lansează videoclipul piesei „Rara“, o nebunie muzicală cu lumini şi umbre, filmat cu tehnologie unică în România VIDEO

Smiley a luat-o „Rara“

Smiley a luat-o „Rara“, chiar în zi de 10 iulie, în anul 10 din cariera lui solo, lansând cea de-a cincea piesă din maratonul de 10 confesiuni muzicale din cadrul proiectului aniversar #Smiley10.

„După ce am lansat «Să-mi fie vara» vara chiar m-a ascultat şi a venit peste noi de-a dreptul! Despre asta este «Rara». Parcă şi timpul se dilată sub valul de căldură. Totul devine lent, mişcările capătă delay“, spune Smiley.

Videoclip filmat cu tehnologie unică

Halucinantă piesă „Rara“ aduce sub coordonarea regizorului Ionuţ Trandafir şi câteva premiere tehnologice ca efecete şi modalităţi de filmare printre clipurile româneşti: „La acest proiect am avut mai multă emoţie, deoarece am realizat împreună cu întreaga echipă o idee cu un grad de dificulate mai mare, pusă în aplicare pentru prima dată în România. Target-ul a fost să directionam mişcarea fără să avem vreun suport terestru. Practic, am ancorat de o drona de mari dimensiuni o lumina led foarte puternică cu răcire pe apă. Pentru că îmi place să transmit cât mai mult din emoţie în imagini, am folosit şi un sistem de prindere pentru corp «body rig» utilizat pentru a ilustra senzaţia de presiune şi tensiune a personajului“, povesteşte regizorul, Ionuţ Trandafir.

FOTO HaHaHa Production

„Ne-am propus să creăm propriul nostru soare pe cer pe timp de noapte şi să reflectăm în imagini starea de «Rara»pe care ne-o poate aduce vara“, povesteşte Smiley despre videoclipul delirant.

FOTO HaHaHa Production

Pentru Juno, featuring-ul cu Smiley înseamnă visul împlinit „al unui puşti de 12 ani care dansa breakdance pe muzica trupei Simplu“. „Piesa îmi place enorm, pentru că e o piesă de vară misterioasă care te mişcă, dar totuşi e calmă“,, a povestit Juno care a scris strofa lui de rap cu gândul la el acasă, la Mamaia, când, pe la ora 05.00, marea e roşiatică şi atmosfera este tulburată de razele soarelui.

A cincea piesă dintr-un proiect de zece

După piesa-manifest „Flori de plastic“, lansată pe 10 martie, cu primul videoclip din carieră sub formă unui scurtmetraj de animaţie, „De unde vii la ora asta?“, lansat pe 10 aprilie, primul videoclip în care nu zâmbeşte, care a înregistrat un milion de vizualizări în doar o zi şi peste 33 milioane în trei luni de la lansare, „Domnu’ Smiley“ pe 10 mai, o piesă funk în care Smiley îşi cântă şi îşi râde refrenul vieţii, „Să-mi fie vara“, pe 10 iunie, prin care Smiley a împrăştiat secretul sentimentului de vară în lădiţe cu gazon, vine rândul mişcării „Rara“ să cuprindă toată ţara în cadrul proiectului #Smiley10, o confesiune muzicală multimedia, un maraton de lansări şi inovaţii care va ţine un an de zile.