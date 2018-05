Reacţia reprezentanţilor României după eşecul de la Eurovision 2018: „Ne pare rău, dar noi nu avem ce să ne reproşăm“. Ar fi fost probleme la vot VIDEO

„Vă mulţumim din suflet celor care ne-aţi susţinut! Vă mulţumim cu acelaşi suflet şi celor care ne-au contestat dar ne-au motivat să fim din ce în ce mai buni! V-am simţit aproape de noi pe tot parcursul competiţiei şi suntem mândri că am avut ocazia să fim încurajaţi de un popor cu oameni frumoşi! Este minunat că şi în acest moment primim mesaje atât de frumoase care ne fac să stăm cu capul sus! Noi nu ne oprim aici! Nu vă opriţi nici voi şi susţineţi în continuare artiştii români, în orice situaţie“, au scris membrii trupei The Humans după încheierea celei de-a doua semifinale Eurovision 2018.

De asemenea, solista The Humans, Cristina Caramarcu, le-a transmis un mesaj fanilor Eurovision din România, precizând că Italia a anunţat că nu se poate vota prin trei dintre cele mai importante companii de telefonie mobilă.

„Mulţumim din suflet, dragii noştri. Ne pare rău pentru ca ni s-a luat bucuria de a sta cu sufletul la gură în finală. Aşa este, Italia a anunţat pe post la începutul transmisiei că 3 companii nu pot vota. Cele mai importante...Încercăm să facem ceva în acest sens. #luvthehumans în continuare. Îmi pare rău, dar noi nu avem ce să ne reproşăm“, a scris Cristina pe grupul fanilor Eurovision.

De asemenea, Televiziunea Română a transmis un mesaj de încurajare trupei, precizând că „acum suntem foarte trişti, dar senini. România merge mai departe!“

Acest eşec exclude astfel România din rândul celor şase state care, din 2004, când au fost introduse semifinalele Eurovision, au reuşit să se califice de fiecare dată în ultimul act al concursului. Excepţie face anul 2016, când ţara noastră a fost descalificată din cauza datoriilor pe care TVR le avea către organizatorii competiţiei, EBU.

Sâmbătă, în finala Eurovision 2018, vor cânta artiştii din Austria, Estonia, Cipru, Lituania, Israel, Cehia, Bulgaria, Albania, Finlanda şi Irlanda (calificaţi după prima semifinală) şi Serbia, Moldova, Ungaria, Ucraina, Suedia, Australia, Norvegia, Danemarca, Slovenia şi Olanda (calificaţi după a doua semifinală).

De asemenea, în ultimul act au fost direct calificate marile state finanţatoare ale concursului - Franţa, Germania, Marea Britanie, Italia şi Spania -, precum şi ţara-gazdă, Portugalia.

România a participat la Eurovision de 19 ori, debutând în concursul din 1994 şi plasându-se pe podium (locul trei) de două ori: în 2005, Luminiţa Anghel & Sistem - „Let Me Try“ şi în 2010, Paula Seling & Ovidiu Cernăuţeanu - „Playing With Fire“.

România s-a clasat în Top 10 de şase ori, pentru prima dată în 2002, cu Monica Anghel şi Marcel Pavel („Tell Me Why“, locul 9), urmaţi de prestaţiile din 2003 (Nicola, „Don't Break My Heart“, locul 10), 2005 (Luminiţa Anghel & Sistem, „Let Me Try“, locul 3), 2006 (Mihai Trăistariu, „Tornero“, locul 4), 2010 ( Paula Seling & Ovidiu Cernăuţeanu, „Playing With Fire“, locul 3) şi 2017 (Ilinca & Alex Florea, „Yodel It“, locul 7).

Începând cu introducerea semifinalelor din 2004 şi până acum, România s-a aflat printre cele şase ţări care nu au ratat nicio finală.