Directorii şi agenţii marilor festivaluri europene vin la prima ediţie East European Music Conference, la Sibiu: ce presupune evenimentul

Prima întâlnire în România a reprezentanţilor de top ai industriei muzicale europene este organizată de ARTmania, cu sprijinul Consiliului Local şi al Primăriei din Sibiu.

Vreme de două zile, experţi de top din industria muzicală europeană se vor întâlni cu publicul din România în cadrul unei serii de conferinţe, urmate de reuniuni informale, găzduite de Sala Thalia, sediu al Filarmonicii din Sibiu. Pentru programul complet al conferinţei, consultaţi situl oficial al evenimentului, eemusic.ro. Biletele costă 190, 210 şi 240 de lei, în funcţie de momentul achiziţiei şi sunt disponibile aici. Tichetele permit accesul la ambele zile de eveniment şi sunt valabile pentru întreaga serie de seminarii şi conferinţe incluse în program.

Cum să îţi lansezi trupa la nivel european în era videoclipurilor virale, a reţelelor sociale şi a sistemului internaţional de târguri, festivaluri de tip showcase şi hub-uri culturale? Artiştii şi toţi cei care doresc să primească răspunsuri la aceste întrebări le pot descoperi în cadrul East European Music Conference.

„În ultimii ani am participat, în calitate de director a două festivaluri, la showcase-uri şi întâlniri ale unor reţele muzicale ce reprezintă o adevărată rampă de lansare pentru artişti şi trupe emergente pe scena muzicală. Organizate de cei mai importanţi producători europeni, acest tip de evenimente generează contextul care, pe de-o parte, îţi facilitează accesul la ultimele tendinţe în domeniul muzical şi, pe de altă parte, se concretizează în selecţia de trupe şi artişti pentru viitoarele producţii. În această logică am construit şi Sibiu – Festival City East European Music Conference. Astfel, în premieră pentru România, la reuniunea de la Sibiu vor fi prezenţi acei decidenţi europeni pentru care orice manager sau artist european ar străbate mii de kilometri şi ar cere multe recomandări pentru o programare“, a explicat Codruţa Vulcu, director al Festivalului ARTmania, Blaj aLive şi iniţiator al platformei East European Music Conference.

Tudor Chirilă: „Aproape toate ţările europene, mai puţin România, au un birou de export care sprijină artiştii locali“

Tudor Chirilă şi Trupa Vama, alături de proiectul The Deep Sound of Maramureş se numără printre artiştii români care se alătură programului East European Music Conference. Prezentat la Paris, Haga şi Bruxelles, The Deep Sound of Maramureş, un proiect care integrează în structuri artistice contemporane un concept de cercetare antropologică din aria acustică tradiţională, va fi unul dintre spectacolele prezentate în cadrul mini-seriei Showcase Festival. Interesaţi de modalităţi şi oportunităţi contemporane de dezvoltare, Tudor Chirilă şi trupa Vama vor fi reprezentaţi la East European Music Conference.

„Până nu demult, am crezut că destinul unui artist de anvergură internaţională se bazează pe muzică, noroc şi – de dată mai recentă – exploatarea social media. Şi nu-mi explicam de ce, cu puţine excepţii, artişti români din genuri diferite, cu repertoriu în engleză la standarde europene, nu reuşeau să facă pasul către reprezentarea afară. Apoi am înţeles că aproape toate ţările europene (mai puţin România) au un birou de export care sprijină artiştii locali în încercarea de a se promova în teritorii străine (Don’t Panic, We’re from Poland, Iceland Music Export, Hungarian Oncoming Tunes şi altele asemenea). Pentru că e nevoie de sprijin, atât la nivel de know-how, cât şi din punct de vedere financiar, şi mai ales de unitate în comunicare. Să comunici o breaslă şi muzica ei, nu cazuri particulare. Există multe modalităţi de promovare, dar fie nu le ştim, fie sunt greu de accesat. EEMC mi se pare o oportunitate excelentă pentru artiştii români de a înţelege cum funcţionează lucrurile afară, cum pot aplica la diverse showcase-uri şi festivaluri, cum pot organiza un turneu în afara ţării. Noi, Vama, încă ne gândim cum să facem să fim şi la concerte programate de ceva vreme la mare, şi la Sibiu, în acelaşi timp“, a declarat Tudor Chirilă.

„Imagineaza-ţi cel mai tare lineup de festival, cu artiştii tăi preferaţi, care nu au mai fost în România şi pentru care ar trebui să călătoreşti în alte ţări pentru a-i asculta. Şi mai imaginează-ţi că după fiecare concert din festival ai avea ocazia să primeşti un autograf sau să faci o fotografie cu fiecare artist. Cam aşa va fi şi la East European Music Conference, cu diferenţa că aici, «artiştii» sunt unii dintre cei mai influenţi oameni din lumea live-entertainmentului din Europa: promoteri de festivaluri, agenţi de booking, fondatorii unor showcase-uri şi conferinţe care pot schimba cariera oricărui artist care îşi doreşte succes internaţional. Cred că e fabulos că toţi oamenii aceştia vor fi la Sibiu pentru două zile, iar artiştii români vor avea ocazia să-i asculte şi, mai ales, să interacţioneze cu ei. Eu sigur voi profita de ocazie“, a adăugat şi Carina Sava, manager al trupei Vama.

Cine sunt câţiva dintre invitaţi

Sâmbătă, 29 iulie, de la ora 16.00, în cadrul conferinţei „Clubul Artiştilor şi al Managerilor – Cum să-ţi lansezi trupa la nivel european? Reţeaua internaţională a târgurilor muzicale“, va fi explicat sistemul internaţional de târguri culturale şi alte soluţii contemporane pentru poziţionarea trupelor şi a artiştilor pe pieţele internaţionale de unii dintre cei mai experimentaţi dintre agenţii de top ai Europei:

Ruud Berends este co-propriatar şi co-fondator al faimosului International Festival Forum (iff.rocks) din Londra şi consultant al agenţiei Buma Cultuur – programul guvernamental olandez pentru ţările mai nou intrate în reţelele internaţionale care încurajează şi sprijină exportul cultural. Ruud, consultant pentru Eurosonic Noorderslag, una dintre reţele internaţionale prestigioase de marketing în industria muzicală, a lucrat de-a lungul celor peste 30 de ani de carieră cu trupe importante, printre care Nirvana şi Soundgarden.

„Există nenumărate moduri de a lansa pe piaţa internaţională un artist, o trupă sau un spectacol, într-o epocă în care reţelele sociale, reţelele YouTube şi Vimeo şi platformele de streaming, corect folosite, pot aduce peste noapte o uriaşă notorietate. Sistemul internaţional de târguri de spectacole este, de asemenea, o platformă excelentă pentru startul unei cariere internaţionale. Artiştii şi managerii trebuie să participle la cât mai multe evenimente internaţionale care reunesc reprezentanţi ai industriei muzicale, pentru a-şi mări şansele ca aceştia să-i selecteze pentru propriile evenimente sau festivaluri. Eurosonic Noorderslag, evenimentul pe care îl cunosc cel mai bine, este o uriaşă rampă de lansare pentru artişti, în măsura în care adună agenţi şi directori de festivaluri, care au oferte nenumărate şi variate. Condiţia este să fii bun, foarte bun, muzica să fie susţinută de un show excelent, iar în spate să existe o echipă de management motivată şi competentă, capabilă să gestioneze ofertele şi, în momentul în care apare, şi succesul!“, spune Ruud Berends.



Grimur Atlason este manager general al festivalului Icelandic Airwaves (icelandairwaves.is) de la Reykjavik. Peste 200 de trupe sunt programate, la fiecare ediţie, de-a lungul celor cinci zile de festival, cifră la care se adaugă cele peste 600 de concerte care au loc pe aşa numitele platforme neoficiale Iceland Airwaves. Printre foarte mulţi alţii, Grimur a lucrat cu Bjork, Flaming Lips şi Caribou.

Helen Sildna, fost agent internaţional pentru cea mai importantă agenţie baltică, BDG, şi-a înfiinţat propria companie, Musiccase, prin care a organizat concerte ale marilor artişti internaţionali în Estonia. Decorată în Finlanda şi Estonia pentru servicii culturale de excelenţă, Helen este fondatorul şi proprietarul Tallinn Music Week (tmw.ee), un eveniment care pornea în 2009 ca o conferinţă internaţională, găzduind şi un târg de spectacole şi care s-a dezvoltat, devenind un eveniment complex, ce include şi arta, tehnologie şi gastronomie.

Manfred Tari are 30 de ani de experienţă la vârf în industria muzicală, inclusiv în jurnalismul de înalt standard, fiind corespondent pentru diverse publicaţii de prestigiu ale breslei, precum Musikmarkt, IQ-Magazine, Music & Copyright şi VIP News. Din 2004 şi până acum, Manfred a stabilit agenda Popkomm, iar din 2009 a preluat această misiune şi pentru Reeperbahn Festival (reeperbahnfestival.com) din Hamburg.

Alin Dincă, DJ în echipa Rock FM încă de la înfiinţarea postului, membru fondator şi solist al formaţiei Trooper, autor a două volume de poezie şi realizator de emisiuni radio de mai bine de 15 ani va modera această conferinţă.

„Festivalurile de tip showcase creează oportunităţi pentru trupe, artişti şi alţi profesionişti din industria muzicală. Organizatorii acestui tip de festival generează contexte în care organizatorii, reprezentanţii caselor de discuri, jurnaliştii şi alţi profesionişti din industria muzicală să poată vedea cele mai interesante noi trupe şi produse, în care artiştii vor întâlni oameni care-i pot învăţa cum să-şi profesionalizeze acţiunile creative. Acest tip de eveniment este în mod special important în Estul Europei, unde piaţa muzicală este mai puţin dezvoltată, se află încă în perioadă adolescentină. Dar învăţăm şi creştem! Depinde de fiecare dintre voi, de felul în care folosiţi aceste oportunităţi, astfel încât să vă puteţi duce efortul creativ la un nou nivel“, este de părere Matjaž Manček, Director al Festivalului MENT Ljubljana.