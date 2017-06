Din culisele Electric Castle: concert Corina Chiriac şi Mirabela Dauer, ce înseamnă campania „Rain or Shine“ şi cine a cumpărat biletul de 9999 de lei

Andi Vanca, Head of Communications al Electric Castle, a fost prezent în studioul Adevărul Live şi a oferit detalii importante despre cea de-a cincea ediţie a festivalului, care se desfăşoară anul acesta în perioada 12-16 iulie la Castelul Banffy din Bonţida, Transilvania.

Reprezentaţii de teatru, întâlniri cu personalităţi publice, instalaţii de artă interactive, workshop-uri de muzicăşi pictură colaborativă completează programul de zi a festivalului Electric Castle. Experienţa oferită de artiştii invitaţi va putea fi trăită la maxim de toţi participanţii, datorită unei scene cu deschiderea de 80 de metri şi a unui ecran LED de 600 de metri pătraţi ce oferă rezoluţie 8K.

TEDx Talks, workshopuri şi stand-up comedy

„Fiind a cincea ediţie, am pornit de la ideea că trebuie să fie cea mai spectaculoasă de până acum, aşa că pe lângă muzică am vrut să dezvoltăm foarte mult zona de artă, performance şi tehnologie. A apărut şi o zonă nouă, care activează mai mult în timpul zilei, dimineaţa vor fi workshopuri de pictură colaborativă, un workshop de mixing şi scratching, va fi stand up comedy, apoi TEDx Talks, unde vor fi cam 20 de speakeri, printre care Tudor Giurgiu, Dana Rogoz şi Cosmin Bumbuţ. O altă zonă pe care am dorit să o îmbunătăţim este cea de Tech World, unde vor fi multe instalaţii de VR. O altă noutate este că pentru prima oară va fi deschis pentru public castelul, iar în camere vor fi multe instalaţii artistice interactive, concepute de un artist austriac“, a povestit Vanca.

278 de artişti pe 9 scene

Anul acesta line-up-ul cuprinde nu mai puţin de 278 de nume din toate zonele: printre artiştii confirmaţi se numără Deadmau5, de şase ori nominalizat la premiile Grammy şi care, anul acesta, a ieşit deja cu două albume noi, Franz Ferdinand cu singurul concert confirmat în Europa de Est anul acesta, Alt-J, una dintre revelaţiile momentului în indie rock, Trentemoller, cunoscut pentru muzica sa atmosferică, dar şi pentru spectacolul pe care îl creează pe scenă, UNKLE, ZEDD, Paul Van Dyk, House of Pain şi GusGus.

La scena Hangar vor fi de la Fanfara Ciocârlia până la trupa punk Slaves, drum an base cu Noisia şi trupe româneşti apreciate – Byron, în premieră la EC, Coma, Şuie Paparude şi Subcarpaţi.

De asemenea, vor exista petreceri tematice, iar la cea intitulată Discoteca vor cânta câteva ore Corina Chiriac şi Mirabela Dauer. Programul pe zile şi ore Electric Castle 2017

Andi a delcarat că sunt aşteptaţi peste 100.000 de spectatori anul acesta, iar 10% dintre aceştia sunt străini. „S-a început construcţia în urmă cu o lună, este o mişcare de forţe impresionantă. Cumva construim un orăşel în jurul Castelului, care poate acomoda 35.000 de oameni pe zi. Traficul total de oameni în cele cinci zile de festival este estimat la 100.000 şi 130.000 de spectatori pe zi. 10% sunt străini, majoritatea din Marea Britanie, pentru că este foarte exotic pentru ei să vină în România, la un castel din Transilvania şi sunt şi foarte mulţi artişti pe care îi pot vedea aici. În plus, sunt foarte ,impresionaţi de producţie şi de tot ce se întâmplă acolo. Iar preţurile biletelor sunt convenabile comparativ cu cele ale festivalurilor din UK, sunt mult mai accesibile“, a explicat Andi.

Un german a dat 100 de milioane pe bilet

El a dezvăluit şi cine este prima persoană care a cumpărat biletul special în valoare de 9999 ron (2222 de euro) şi ce privilegii va avea: „Am vrut ca anul acesta să oferim experienţa maximă pe care cineva o poate avea la Electric Castle şi am creat acest bilet, care se numeşte Black Ticket, în care sunt incluse cazare la un hotel de cinci stele, transport de la hotel la festival şi acces în backstage. A fost cumpărat de un german, care e programator. Nu-l interesa neapărat partea de cazare, dar a vrut să vadă ce se întâmplă în backstage, el organizând la rândul lui diverse evenimente.“

Andi a precizat că mai sunt nouă astfel de bilete speciale, iar cele 20.000 de abonamente au fost epuizate. În prezent, mai sunt disponibile abonamente premiul în număr limitat şi bilete pentru o zi.

„Biletul de o zi este momentan 189 de lei şi poate fi cumpărat de pe site-ul festivalului sau prin aplicaţie, îţi oferă acces în orice zi la alegere, dar se vor scumpi la faţa locului. Abonamentul premium îţi oferă acces pe toate cele cinci zile de festival şi în zona premium, care se află în vecinătatea scenei principale, de unde ai cea mai bună vedere, de pe o platformă ridicată cam la 10 metri. În plus ai tot felul de facilităţi, cocktailuri, piscină, vor fi şi petreceri private“, a detaliat Andi. Harta Electric Castle

Rain or Shine?

În ceea ce priveşte vremea şi deja tradiţionala ploaie ce a „lovit“ festivalul în ultimii doi ani, se pare că organizatorii şi-au asumat-o şi încearcă să-şi ia toate măsurile de precauţie pentru a oferi o experienţă cât mai plăcută festivalierilor indiferent de condiţiile meteo.

„Experienţa din ultimii ani ne-a arătat că oamenii vin la Electric Castle pentru atmosferă, vor să evadeze pentru cinci zile. Ne asumăm vremea, nu o putem controla, dar facem tot ce ne stă în putinţă să îmbunătăţim din punct de vedere logistic confortul oamenilor. Cinci din cele nouă scene ale festivalului vor fi acoperite, vom avea aproximativ 20.000 de metri pătraţi de podea din plastic sau cauciuc pentru a nu se face noroi, corturi, oamenii primesc pelerine la intrare. Vrem să fim pregătiţi pentru orice eventualitate.“

De asemenea, anul acesta oragnizatorii au avut o idee inedită pentru a transforma vremea într-un aliat pentru o cauză nobilă: campania Rain or Shine. „Am pornit de la ideea că vremea este un subiect de discuţie în jurul festivalului. Nu putem controla vremea, dar ceea ce putem face este ca indiferent de vreme să facem o faptă bună. Fanii Electric Castle pot intra pe site-ul rainorshine.ro , îşi aleg vremea, share-uiesc, după care le apare un mesaj prin care li se propune să ajute 25 de familii din toată ţara să fie racordate la curent electric. Această campanie este făcută în parteneriat cu asociaţia Free Mioriţa, care luptă pentru a racorda la curent cât mai multe familii din România. Vom face acest lucru punându-ne panouri electrice. Mai mult, un sponsor al festivalului ne-a făcut o poliţă de 30.000 de euro, indiferent de cum va fi vremea. Momentan câştigă soarele“, a povestit Andi.

Iar festivalierii pot câştiga o super bicicletă Pegas: tot ce trebuie să faceţi este să mergeţi la standul special amenajat în interiorul zonei de festival, să compuneţi o poezie care să conţină cuvintele Pegas, Electric Castle şi bicicletă şi să aibă între 4 şi 8 versuri maxim, iar cea mai Va fi şi o bicicletă electrică de la Pegas care poate fi câştigată la Electric. Oamenii vor trebui să compună o poezie care să conţină cuvintele Pegas, Electric Castle şi bicicletă şi să aibă între 4 şi 8 versuri maxim, iar cea mai creativă şi bună poezie va câştiga.

Unde vă cazaţi

Anul acesta a fost îmbunătăţită şi zona de camping, aşa că fanii care doresc o experienţă completă a festivalului trebuie să ştie că zona special amenajată pentru corturi are o capacitate de aproximativ 10.000 de oameni şi dispune de o mulţime de facilităţi. „O să fie ca un mic orăşel, are propriul magazin, o zonă de grill unde oamenii pot merge să-şi facă mâncare, au o scenă micuţă, magazine cu cafea, tocmai pentru a nu avea de ce să plece. Personal, cred că dacă oamenii nu stau pe zi acolo ratează o mare parte din experienţa Electric Castle“, spune Andi.