Concertul B.U.G. Mafia de la Arenele Romane, în linie dreaptă: care este programul evenimentului şi ce reguli trebuie să aveţi în vedere VIDEO

Sâmbătă, 27 mai, va avea loc la Arenele Romane din Bucureşti concertul B.U.G. Mafia - „Românie, fă gălăgie!“. Membrii trupei - Tataee, Uzzi şi Caddillac - au pregătit un show special, în care invitaţii speciali sunt fanii, #CeiMaiTariFani, cei care ştiu deja versurile melodiilor şi vor deveni al patrulea solist al trupei pe toată durata concertului.

„Am intrat în linie dreapta cu pregătirile, azi se pun la punct ultimele detalii. Va fi, cu siguranţă, cel mai impresionant show de muzică hip-hop din România, cu o producţie spectaculoasă, exact aşa cum ne-am dorit încă de când s-a format trupa. Am filmat special pentru ecranele LED de 200 metri pătraţi pe care le vom avea în spate, iar pe scenă, alături de noi, vor fi şi doi DJ şi patru backing vocals. Ne dorim că acest show să arate şi să sune memorabil, iar fanii care vor fi acolo să aibă parte de o experienţă unică, pornind de la ceea ce se va auzi şi se va vedea pe scenă, până la cum am construit întreg programul şi piesele“, spun membrii trupei.

Ultimele bilete pot fi achiziţionate online de pe bilete.bugmafiaoficial.ro, www.iabilet.ro, dar şi din reţeaua fizică www.iabilet.ro/retea la preţurile de pre-sale (60 lei, 105 lei, 175 lei) până sâmbătă, ora 14:00, urmând că în ziua evenimentului, la intrare, acestea să coste - în limita disponibilităţii - 75 lei, 125 lei, respectiv 195 lei.

Programul concertului arată în felul următor:

17:00 - Acces Public

17:15 - DJ Oldskull

19:15 - Killa Fonic

19:45 - C.T.C.

20:30 - Grasu XXL

21:30 - B.U.G. Mafia

Regulile de acces sunt următoarele:

Accesul în incinta Arenelor Romane se face prin intrarea din parc (de jos) începând cu ora 17:00, iar B.U.G. Mafia va urcă pe scenă începând cu ora 21:30, după concertele artiştilor din deschidere. Accesul se face pe toată perioada concertului.

ATENŢIE: Accesul nu este recomandat persoanelor sub 15 ani! Evenimentul poate include elemente verbale sau vizuale ce pot fi considerate nepotrivite pentru minori. Recomandăm ca persoanele sub 18 ani să fie însoţite de un adult.

În ceea ce priveşte regulile de acces, organizatorii roagă publicul să nu vină la concert cu următoarele obiecte, acestea fiind interzise:

• sticle, conserve,

• mâncare sau băuturi de orice fel,

• artificii, arme, obiecte periculoase,

• umbrele (va rugăm în caz că se anunţă ploaie să veniţi cu pelerine),

• aparate foto profesionale sau semi-profesionale (cu obiectiv detaşabil),

• aparate de înregistrare audio-video profesionale sau semi-profesionale.

Organizatorii nu vor stoca sau păzi obiectelor prezentate în lista de mai sus pe durata evenimentului. .

În cadrul evenimentului se vor comercializa diverse sortimente de băuturi, vânzarea acestora făcându-se pe baza de jetoane care pot fi procurate de la casele special amenajate.

Accesul în spaţiul de eveniment va fi permis unei singure persoane pe baza biletului valid, o singură dată. Biletul în baza căruia se va face accesul va trebui păstrat pe toată durata concertului. Părăsirea perimetrului Arenelor Romane, după validarea biletului de acces, va fi strict interzisă. Persoanele care doresc să părăsească zona de eveniment o pot face, dar la ieşire brăţară le va fi ruptă şi dacă doresc să între din nou, vor trebui să-şi cumpere alte bilete.

Este strict interzisă vânzarea sau cumpărarea invitaţiilor şi vânzarea sau cumpărarea biletelor la suprapreţ. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a interzice intrarea la concert a persoanelor care vor fi depistate că desfăşoară astfel de activităţi şi de a confisca invitaţiile, respectiv biletele, aflate în posesia acestora. Se recomandă achiziţionarea biletelor doar din punctele de vânzare autorizate.

Accesul în zonele A şi B se face pe baza brăţării primite la intrare. Spectatorii cu acest tip de bilete au acces şi în Zona C a arenei. Posesorii de bilete din Zona C nu vor primi brăţară. Zona C se află exact în spatele zonei B şi asigura acces şi pe scaunele din Arenele Române, mai puţin sectoarele K şi E, care sunt dedicate zonei A. Toate biletele din zona A sunt cu loc pe scaun, dar spectatorii pot coborî în Arena în zona B sau C.

Locurile pe scaune se ocupă în ordinea sosirii la locaţie, acestea neavând numere alocate. Concertul are loc în aer liber!

O nouă piesă B.U.G. Mafia

B.U.G. Mafia a lansat recent videoclipul piesei „Bani, Bani, Bani“ în colaborare cu artistul Michel Kotcha, o producţie impresionantă, semnată de Tatatee şi Alin Surdu, la care au participat 54 de persoane şi pentru care filmările au durat aproximativ 25 de ore.

„Ne-am dorit un videoclip care să vorbească de la sine şi să exprime cât mai clar mesajul noului single. Viaţa e o fugă continuă după bani, indiferent de cine eşti, de unde eşti sau de câţi ani ai. Banii ar trebui să fie un mijloc, nu un scop. De cele mai multe ori alegem să intrăm în această cursa, în loc să ne concentrăm pe lucrurile care contează cu adevărat“, spun Tataee, Caddy şi Uzzi.

Istoria B.U.G. Mafia

Potrivit cifrelor record de vânzări şi audienţă, B.U.G. Mafia este la acest moment nu doar unul dintre cele mai iubite branduri muzicale autohtone, ci şi unul dintre cele mai de succes nume din muzica hip-hop europeană, trupa înrolând o adevărată „armată“ de fani în spaţiul online: canalul de pe YouTube are în prezent peste 725,000 de abonaţi, iar pagină de pe Facebook peste 1,400,000 de utilizatori.

Fondată în 1993 de Tataee (Vlad Irimia), Caddillac (Dragoş Vlad-Neagu) şi Uzzi (Alin Demeter), B.U.G. Mafia a reprezentat încă de la început un fenomen cu impact major asupra muzicii şi societăţii româneşti. Trupa s-a impus rapid în industria muzicală autohtonă, reuşind să-şi reconfirme statutul cu fiecare produs de succes: 10 albume de studio, 2 materiale best-of (alături de un DVD), 6 maxi-single-uri, 13 videoclipuri şi vânzări de peste 1.150.000 de unităţi fizice în perioada 1995-2009, o adevărată performanţă nu doar pentru piaţă locală.

Începând cu 2010, B.U.G. Mafia şi-a concentrat eforturile spre consolidarea relaţiei speciale pe care o are cu fanii, materialele trupei fiind oferite gratuit prin intermediul propriilor canale online de distribuţie. După albumul cu numărul 10, „Înapoi În Viitor“ (2011), lansat independent sub propria casă de producţie, cele mai recente single-uri ale trupei, „Să Cânte Trompetele“ şi „Pe Coastă“ s-au numărat printre hiturile anului 2015, respectiv 2016.

Biletele pentru acest eveniment sunt disponibile pe bilete.bugmafiaoficial.ro şi în reţeaua iaBilet.ro: Magazinele Flanco, Metrou Unirii 1 lângă casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Magazinele IQ BOX - Telekom, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Hard Rock Cafe, Agenţiile Perfect Tour, Magazinele Uman şi pe terminalele self-service ZebraPay din toată ţară dar şi în reţelele Eventim şi bilete.ro şi în toate punctele clasice de vânzare.