Chuck Berry, o legendă a muzicii rock and roll, a murit la vârsta de 90 de ani

Cântăreţul american a fost descoperit decedat, sâmbătă, într-o reşedinţă aflată într-o suburbie a oraşului St. Louis, a anunţat Poliţia din comitatul american St. Charles.





Potrivit unui mesaj publicat pe pagina de Facebook a Poliţiei din comitatul St. Charles, paramedicii au răspuns unui apel de urgenţă şi au ajuns la acea reşedinţă din St. Louis în jurul orei locale 12.40. Poliţiştii şi paramedicii au descoperit în locuinţă un bărbat care nu mai prezenta semne vitale.





„Din păcate, bărbatul, în vârstă de 90 de ani, nu a mai putut fi resuscitat, iar decesul lui a fost pronunţat la ora locală 13.26. Departamentul de Poliţie din comitatul St. Charles confirmă, cu tristeţe, decesul lui Charles Edward Anderson Berry Sr., cunoscut sub identitatea legendarului muzician Chuck Berry”, se afirmă în acelaşi mesaj.





Chuck Berry a lansat primul lui single de succes, ”Maybellene”, în 1955.





Şi-a construit apoi o carieră prestigioasă, marcată de numeroase piese de mare succes, precum „Roll Over Beethoven”, „Sweet Little Sixteen” şi „Johnny B Goode”.





Chuck Berry a fost recompensat cu un premiu Grammy pentru întreaga carieră în 1984 şi a fost unul dintre primii muzicieni din lume care au fost incluşi în Rock and Roll Hall of Fame în 1986.





Artistul urma să lanseze în 2017 un nou album de studio, primul după o pauză de 38 de ani, intitulat „Chuck”, dedicat soţiei sale, Themetta „Toddy” Berry, cu care a fost căsătorit timp de 68 de ani.





Precedentul album de studio lansat de Chuck Berry s-a intitulat „Rock It” şi a apărut pe piaţă în anul 1979.





Chuck Berry, născut pe 18 octombrie 1926, a fost un cântăreţ, textier şi chitarist american, considerat un pionier al muzicii rock&roll. Într-o carieră care s-a întins pe durata a şapte decenii, muzicianul american a rafinat muzica ryhthm and blues, îmbogăţind-o cu elemente distinctive, care au ajutat rock&roll-ul să devină un stil muzical independent, folosind versuri care vorbesc despre adolescenţă şi consumerism, solouri de chitară şi elemente acrobatice în timpul concertelor. Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără cântece precum „Maybellene” (1955), „Roll Over Beethoven” (1956), „Rock and Roll Music” (1957) şi „Johnny B. Goode” (1958).