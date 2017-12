VIDEO Câştigătorul X Factor România 2017 şi-a lansat primul single. Cântecul „I used to love you“ e scris de Jeremy Ragsdale şi Silviu Mîndroc

Jeremy Ragsdale a interpretat impecabil „I feel good”, apoi, Horia Brenciu i s-a alăturat pe scenă pentru a cânta împreună celebra piesă „What a Wonderful World”, a lui Louis Armstrong.

“Va mulţumesc din suflet că m-aţi susţinut în tot acest timp şi aţi avut încredere în mine. Pur şi simple nu am cuvinte. Inimă mea este colorată în roşu, galben şi albastru”, a declarat Jeremy Ragsdale, după ce a aflat că este marele câştigător.

Artistul american studiază muzica încă de la vârsta de 7 ani şi este profesor de canto în SUA. S-a îndrăgostit de România la începutul primăverii anului 2017, iar de atunci a venit de mai multe ori în vizită. Între timp, Jeremy a intrat în studio şi a compus împreună cu Silviu Mindroc prima lui piesă – “I used to love you”.

“Ziua în care l-am cunoscut pe Jeremy va rămâne în memoria mea pentru că m-a uimit cu talentul lui şi pentru că a fost primul artist cu care am scris o piesă în mai puţin de o oră. Da, vorbesc despre piesă «I used to love you» pe care am scris-o împreună într-un timp record fiindcă avem o conexiune muzicală incredibilă. Jeremy este o inspiraţie pe care rar o întâlneşti şi sunt extrem de fericit că primul lui contact cu un studio din România a fost cel în care eu compun şi produc muzica“, adaugă Silviu Mindroc.