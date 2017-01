Legea antiimigraţie a lui Donald Trump, motiv de boicot a galei Oscar 2017: „Interdicţia propusă este rasistă“ VIDEO

Taraneh Alidoosti, care s-a născută în Teheran, spune că iniţiativa lesgislativă propusă şi susţinută de preşedintele SUA Donald Trump este rasistă şi anunţă că, în ciuda faptului că proiectul ei are o şansă la Oscar, nu va participa la ceremonia Academiei Americane de Film, ce se va desfăşura pe 26 februarie la Dolby Theatre din Los Angeles.

„Interdicţia în privinţa vizelor pentru iranieni propusă de Trump este rasistă. Indiferent dacă ea vizează un eveniment cultural sau nu, eu nu voi participa la gala Oscar 2017 în semn de protest“, a scris actriţa iraniană pe Twitter, mesajul fiind însoţit de afişul filmului „The Salesman“.

Trump's visa ban for Iranians is racist. Whether this will include a cultural event or not,I won't attend the #AcademyAwards 2017 in protest pic.twitter.com/CW3EF6mupo