Filmul în care Alexandra Dinu joacă alături de Adrien Brody, Antonio Banderas şi John Malkovich ajunge şi în România. Când are loc premiera VIDEO

În România, filmul „Capcană mortală/Bullet Head“ va intra a în cinematografe pe 5 ianuarie, potrivit Cinemagia.





Alexandra Dinu (36 de ani) este singurul nume feminin din distribuţia filmului, regizat de Paul Solet. În noua producţie, Antonio Banderas, John Malkovich şi Adrien Brody joacă rolurile unor criminali căutaţi de poliţie, care rămân captivi într-un depozit, unde luptă pentru supravieţuire sub atacul unui câine agresiv pe nume DeNiro.





Deoarece tratează o poveste de dragoste, în scenariul filmului este inclusă şi o scenă de sărut între româncă şi Adrien Brody, despre care Alexandra a povestit: „Am avut timp să discutăm, să vorbim despre rol, chiar să ne cunoaştem cu câteva zile înainte, iar pe set totul a decurs foarte bine“, menţionează actriţa.







„Adrien e un suflet frumos, o persoană specială. Mi-a placut la nivel uman foarte mult. Îl admiram ca şi actor înainte de a juca împreună, însă m-am bucurat să-l descopăr ca om. E profund, un artist în adevăratul sens al cuvântului“, a declarat Alexandra Dinu cu privire la colaborarea cu actorul premiat cu Oscar, Adrien Broody, într-un interviu pentru revista Elle.

Alexandra Dinu FOTO Cinemagia









Alexandra Dinu se poate lăuda cu mai bine de zece ani de activitate profesională în lumea filmului italian, timp în care a avut roluri în producţii de succes în industria cinematografică italiană, precum „Capri“, „L’Isola“, „Rosso San Valentino“ şi „La Farfalla Granata“.



„Nu am plecat în America în căutarea rolului vieţii“

De asemenea, Alexandra a vorbit şi despre decizia de a se muta in Statele Unite: „Căutam, într-un mod sau altul, o renaştere. Acest lucru se întâmpla după o perioadă foarte grea. Fiul meu, Mario, suferise două operaţii la inimă, timp în care i-am acordat toată atenţia. Au fost doi ani în care am anulat tot, practic m-am anulat pe mine, iar la finalul lor m-am regăsit foarte obosită şi confuză. Oricum, eu am fost întodeauna adepta schimbărilor şi orice schimbare este o evoluţie pentru mine. Nu am plecat în America în căutarea rolului vieţii. Acesta poate veni de oriunde acum pentru că nu mai există graniţe în cinematografie. America este, pur şi simplu, doar o nouă etapă din viaţa mea“.