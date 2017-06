„Femeia Fantastică“ doboară recorduri: cele mai mari încasări ale unui film regizat de o femeie şi debut peste „Thor“,„Iron Man“ şi „Captain America“ VIDEO

Lansarea filmul SF „Femeia Fantastică/Wonder Woman“, cu actriţa Gal Gadot în rolul super-eroinei, s-a bucurat de un succes fulminant, depăşind estimările casei de producţie în privinţa vânzărilor şi doborând recorduri. Filmul produs de Warner Bros., care are la bază benzile desenate create de DC Comics, a debutat pe primul loc în box office-ul nord-american, cu încasări de 100,5 de milioane de dolari şi a generat în doar trei zile încasări de 223 milioane de dolari pe plan mondial, depăşind cu mult bugetul producţiei, de 150 de milioane de dolari – cel mai scump film regizat de o femeie. „Wonder Woman“ a debutat pe primul loc şi în box office-ul românesc, cu încasări de peste 1 milion de lei şi 44.550 de spectatori.

Regizoarea filmului, Patty Jenkins, este „vinovată“ pentru cea mai bună lansare a unui film care are la cârmă o femeie, întrecând-o pe Sam Taylor-Johnson, al cărei lungmetraj, „Cincizeci de umbre ale lui Grey/ 50 Shades of Grey“ (2015), a obţinut la debut 85 milioane de dolari. Anterior, recordul a fost deţinut de „Twilight“ (2008), regizat de Catherine Hardwicke Twilight, care a avut încasări de aproape 70 de milioane după primele trei zile cruciale.

Gal Gadot, primind indicaţii de la regizoarea Patty Jenkins FOTO Warner Bros.

„Wonder Woman“ este cel de-al 16-lea film cu super-eroi care a atins pragul de 100 milioane de dolari pe piaţa internă în weekendul de deschidere şi bate câteva mari lansări Marvel, printre care „Iron Man“ (98 milioane), „Logan“ (88 milioane), „Doctor Strange“ (85 milioane), „Thor“ (65 milioane) şi „The Amazing Spider-Man“ (62 de milioane) şi „Captain America“.

În universul DC Comics s-a clasat după producţii ca „Man of Steel“ (117 millioane de dolari), „Batman v Superman“ (166 millioane de dolari) şi „Suicide Squad“ (133 millioane de dolari). Diferenţa o face însă felul în care a fost primit de critici, unii spunând că este cel mai bun film cu super-eroi de la trilogia „The Dark Knight“, regizată de Christopher Nolan, în timp ce alţii l-au declarat chiar unul dintre cele mai bune filme cu super-eroi dintotdeauna.

„Wonder Woman“ a fost interzis în Liban cu câteva ore înainte de lansare, din cauză că protagonista este originară din Israel, ţară aflată în război cu Libanul, iar autorităţile au susţinut că este vorba despre un „film cu un soldat israelian“.

Gadot, care este originară din Tel Aviv, a fost instructor în Forţele de Apărare Israeliene timp de doi ani şi a devenit Miss Israel la vârsta de 18 ani. Campania libaneză de a boicota susţinătorii Israelului a încercat să blocheze şi proiecţia filmului „Batman v Superman“, în care Gal Gadot joacă rolul Wonder Woman, însă fără succes.

S-a dovedit că actriţa principală, Gal Gadot, era însărcinată pe parcursul filmărilor, iar în luna noiembrie s-a întors pe platourile de filmare pentru nişte scene adiţionale, fiind necesare modificările ale costumului şi efecte computerizate pentru a ascunde burtica de cinci luni.

„De aproape, semănam foarte tare cu Wonder Woman, dar la cadrele largi arătam amuzant, precum Femeia Fantastică însărcinată cu broasca Kermit“, a delarat Gal Gadot pentru Entertainment Weekly.

„Acum, cel puţin, îi vom putea spune fiicei sale, Maya, că se afla în burta mamei sale chiar atunci, în mijlocul scenelor de luptă“, a spus şi regizoarea Patty Jenkins.

Povestea „Femeii Fantastice“

Înainte de a deveni Wonder Woman, Diana era o prinţesă din Amazon, crescută într-un paradis izolat şi antrenată pentru a deveni invincibilă în luptă. Dar când un pilot american se prăbuşeşte pe ţărmul insulei şi le povesteşte amazoanelor despre conflictul cumplit care zdruncină lumea întreagă, Diana decide să plece de pe insulă, convinsă că poate anihila această ameninţare. Luptând alături de omenire într-un război menit să pună capăt oricăror alte războaie, Diana îşi va descoperi marile puteri... şi adevăratul destin.

Alături de Gadot, din distribuţia internaţională a peliculei au mai făcut parte Chris Pine (filmele „Star Trek“), Robin Wright („Fata cu un dragon tatuat“, serialul Netflix „Culisele puterii“), Danny Huston („Înfruntarea titanilor“, „X-Men de la Origini: Wolverine“), David Thewlis (filmele „Harry Potter“, „Teoria întregului“), Connie Nielsen (serialul „The Following“, „Gladiatorul“), Elena Anaya („Pielea în care trăiesc“), Ewen Bremner („T2 Trainspotting“, „Expresul zăpezii“), Lucy Davis („Lupta cu zombi“, serialul „Better Things“), Lisa Loven Kongsli (viitorul „Ashes in the Snow“), Saïd Taghmaoui („Ţeapă în stil american“) şi Eugene Brave Rock (serialul „Hell on Wheels“).

Patty Jenkins a regizat filmul după un scenariu scris de Allan Heinberg, povestea fiind creată de Zack Snyder, Allan Heinberg şi Jason Fuchs, pe baza personajelor din benzile desenate DC. Wonder Woman a fost creată de William Moulton Marston.