Disney a făcut public un clip video de la filmările „Star Wars: The Last Jedi“: regretata Carrie Fisher emoţionează în rolul prinţesei Leia VIDEO

În aşteptarea viitorului film „Star Wars: The Last Jedi“, Disney a făcut public un clip video din culisele filmărilor, în cadrul convenţiei D23, arată „Huffington Post“. Daisy Ridley, care o joacă pe Rey, laudă scenariul scris de regizorul Rian Johnson, declarând că acţiunea ce va fi afişată în film îi va uimi pe fanii seriei. În aceeaşi măsură, Mark Hamill, care îl interpretează pe Luke Skywalker, se arată la fel de surprins şi promite că fanii vor avea parte de o experienţă de neuitat în universul „Star Wars“. „Deşi cred că le ştiu pe toate, scenariul a venit cu poveşti pe ca nu mi le-aş fi imaginat niciodată“, spune el.

În imagini se poate vedea cu Daisy Ridley trece prin antrenamente serioase pentru a mânui sabia de Jedi, sunt arătate creaturi noi, explozii impresionante, dar şi câteva scene cu regretata Carrie Fisher care îi pot emoţiona pe cei mai sensibili dintre fani. „E vorba de familie, şi asta dă putere acestei serii“, declarată chiar actriţa.

Filmul „Star Wars: The Last Jedi“, scris şi regizat de Rian Johnson, îi are în rolurile principale pe Mark Hamill şi regretata Carrie Fisher, alături de Adam Driver, Daisy Ridley şi John Boyega. Actriţa Carrie Fisher finalizase filmările de la această peliculă cu puţin timp înainte de a muri, în decembrie 2016. Lungmetrajul „Star Wars: The Last Jedi“ va fi lansat pe 15 decembrie 2017.

Franciza cinematografică „Star Wars“, creată de cineastul George Lucas, conţine deocamdată şapte filme SF, cu o acţiune plasată într-o galaxie îndepărtată. În anul 2012, studiourile Disney au cumpărat franciza „Star Wars“ de la Lucasfilm, compania de producţie deţinută de George Lucas, cu suma de 4,06 miliarde de dolari.