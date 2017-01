Cine sunt câştigătorii premiilor SAG 2017: indicatori către posibilii câştigători la Oscaruri şi aluzii la adresa lui Trump

Atacuri subtile la adresa lui Trump

Gala a început fulminant, cu aluzii la adresa ordinului executiv semnat de Donald Trump, prin care a suspendat primirea refugiaţilor şi impune controale dure pentru cetăţenii a şapte ţări predominant musulmane care vor să viziteze Statele Unite.

Ashton Kutcher a fost primul care a oferit un astfel de discurs, declarând: „Bună seara, membri ai SAG-AFTRA şi tuturor celor din faţa televizoarelor, dar şi celor care sunt blocaţi în aeroport şi care fac parte din America mea. Sunteţi parte din materialul din care noi suntem făcuţi. Vă iubim şi vă primim cu braţele deschise“, a zis el, făcând referire la sutele de persoane care au rămas blocate în aeroporturile americane din cauza ordinului lui Trump.

Lungmetrajul „Hidden Figures“ a primit premiul pentru cea mai bună distribuţie, în timp ce distribuţiile „Stranger Things“ şi „Orange is the New Black“ au câştigat la categoriile serial dramă, respectiv comedie.

„Când stăm împreună, câştigăm“

La ridicarea premiului, actriţa Taraji P. Henson, care face parte din distribuţia filmului „Hidden Figures“, a vorbit despre unitate şi dragoste, scrie „The Hollywood Reporter“. Ea a mulţumit femeilor care au inspirat povestea filmului - Katherine G. Johnson, Dorothy Vaughan şi Mary Jackson - spunând: „Fără ele, nu am fi ştiut cum să ajungem la stele. Nu s-au plâns, s-au concentrat pe soluţii. Ştim cu toţii ce se întâmpla pe vremea aia. Nu mai sunt cifre ascunse“. „Când stăm împreună ca oameni, câştigăm. Dragostea câştigă. De fiecare dată“, a încheiat actriţa, notează News.ro.

Emma Stone a fost desemnată cea mai bună actriţă în rol principal, pentru „La La Land“, în timp ce Denzel Washington a primit trofeul pentru cel mai bun actor în rol principal, pentru pelicula „Fences“.

Viola Davis a fost desemnată cea mai bună actriţă în rol secundar, pentru rolul din „Fences“, iar Mahershala Ali din „Moonlight“ a primit premiul la categoria cel mai bun actor în rol secundar. „Când suntem prinşi în detaliile mărunte şi cele care ne fac diferiţi, cred că sunt două feluri de a vedea acest lucru. Există oportunitatea de a remarca textura acelui om, caracteristicile care îl fac unic, şi cea de a merge la război din cauza asta şi să spui că această persoană este diferită mie, nu te plac, aşa că să ne luptăm“, a spus Ali pe scena galei. El a vorbit despre religia sa. „Sunt musulman (...) M-am convertit acum 17 ani“, a spus el. Actorul a adăugat că pe mama sa nu a deranjat-o acest lucru, făcând referire la politicile duse de Donald Trump.

În ceea ce priveşte serialele de comedie, Julia Louis-Dreyfus a fost premiată pentru rolul din „Veep“, iar William H. Macy, pentru „Shameless“.

„Dacă ruşii au modificat sau nu rezultatele premiilor SAG, mă bucur să fiu aici“, a spus Julia Louis-Dreyfus. „Mă uit la milionul sau un milion şi jumătate de oameni adunaţi în încăperea asta şi pot să spun că sunt câştigătoare. Câştigătorul sunt eu“, a continuat ea, făcând trimitere la discursurile lui Donald Trump.

Actriţa a declarat că este fiica unui imigrant. „Sunt un american patriot şi iubesc ţara asta. Pentru că iubesc ţara asta sunt oripilată de nedreptăţi, iar blocarea accesului imigranţilor este o nedreptate şi nu este deloc american“, a mai spus ea.

Winona Ryder a furat show-ul

Show-ul a fost furat de actriţa Winona Ryder, din distribuţia serialului Netflix „Stranger Things“, după ce a oferit o serie de grimase amuzante în timpul discursului lui David Harbour, spre deliciul internauţilor care s-au amuzat copios.

David Harbour: "I had a lot of feeling and thoughts this past week and I wanted to express them" https://t.co/DrbXxb1zgc #SAGawards pic.twitter.com/4ibX6tuFeh — Hollywood Reporter (@THR) January 30, 2017

„Acest premiu merge către voi, cei care vă luaţi munca în serios şi care, la fel ca şi mine, credeţi că actoria făcută bine poate schimba lumea, e o chemare la arme către bărbaţii şi femeile care vor mai mult şi care, prin artă, pot să se lupte cu frica şi cu cultura noastră narcisistă. Prin actorie putem cultiva o societate empatică şi mult mai înţelegătoare care să dezvăluie adevărurile şi să servească drept un semnal pentru cei care cred că sunt speriaţi şi singuri, dar care nu sunt. Suntem uniţi, pentru că trebuie să fim un întreg în această călătorie dureroasă, misterioasă şi emoţionantă care se numeşte viaţă“, a zis David Harbour, în timp ce Winona Ryder executa mai multe grimase, scrie „Huffington Post“.

Premiile SAG, care recompensează cele mai bune producţii cinematografice şi de televiziune ale anului în curs, sunt atribuite pe baza voturilor exprimate de cei peste 100.000 de membri ai sindicatului SAG-AFTRA.

Lista completă a câştigtorilor premiilor Sindicatului actorilor americani:

FILM

Cea mai bună distribuţie

Câştigător: „Hidden Figures“

„Captain Fantastic“

„Fences“

„Manchester by the Sea“

„Moonlight“

Cea mai bună actriţă în rol principal

Câştigătoare: Emma Stone, „La La Land“

Amy Adams, „Arrival“

Emily Blunt, „The Girl on the Train“

Natalie Portman, „Jackie“

Meryl Streep, „Florence Foster Jenkins“

Cel mai bun actor în rol principal

Câştigător: Denzel Washington, „Fences“

Casey Affleck, „Manchester by the Sea“

Andrew Garfield, „Hacksaw Ridge“

Ryan Gosling, „La La Land“

Viggo Mortensen, „Captain Fantastic“

Cea mai bună actriţă în rol secundar

Câştigătoare: Viola Davis, „Fences“

Naomie Harris, „Moonlight“

Nicole Kidman, „Lion“

Octavia Spencer, „Hidden Figures“

Michelle Williams, „Manchester by the Sea“

Cel mai bun actor în rol secundar

Câştigător: Mahershala Ali, „Moonlight“

Jeff Bridges, „Hell or High Water“

Hugh Grant, „Florence Foster Jenkins“

Lucas Hedges, „Manchester by the Sea“

Dev Patel, „Lion“

Cea mai bună echipă de cascadori dintr-un film

Câştigător: „Hacksaw Ridge“

„Captain America: Civil War“

„Doctor Strange“

„Jason Bourne“

„Nocturnal Animals“

TELEVIZIUNE

Cea mai bună comedie

Câştigător: „Orange Is the New Black“

„The Big Bang Theory“

„Black-ish“

„Modern Family“

„Veep“

Cel mai bun serial-dramă

Câştigător: „Stranger Things“

„The Crown“

„Downton Abbey“

„Game of Thrones“

„Westworld“

Cea mai bună actriţă într-un serial de comedie

Câştigătoare: , Julia Louis-Dreyfus, „Veep“

Uzo Aduba, „Orange Is the New Black“

Jane Fonda, „Grace and Frankie“

Ellie Kemper, „Unbreakable Kimmy Schmidt“

Lily Tomlin, „Grace and Frankie“

Cel mai bun actor într-un serial de comedie

Câştigător: William H. Macy, „Shameless“

Anthony Anderson, „Black-ish“

Tituss Burgess, „Unbreakable Kimmy Schmidt“

Ty Burrell, „Modern Family“

Jeffrey Tambor, „Transparent“

Cea mai bună actriţă într-un serial-dramă

Câştigătoare: Claire Foy, „The Crown“

Millie Bobby Brown, „Stranger Things“

Thandie Newton, „Westworld“

Winona Ryder, „Stranger Things“

Robin Wright, „House of Cards“

Cel mai bun actor într-un serial-dramă

Câştigător: John Lithgow, „The Crown“

Sterling K. Brown, „This Is Us“

Peter Dinklage, „Game of Thrones“

Rami Malek, „Mr. Robot“

Kevin Spacey, „House of Cards“

Cea mai bună actriţă într-un film de televiziune sau mini-serial

Câştigătoare: Sarah Paulson, „The People v. O.J. Simpson“

Bryce Dallas Howard, „Black Mirror“

Felicity Huffman, „American Crime“

Audra McDonald, „Lady Day Emerson’s Bar and Grill“

Kerry Washington, „Confirmation“

Cel mai bun actor într-un film de televiziune sau mini-serial

Câştigător: Bryan Cranston, „All the Way“

Riz Ahmed, „The Night Of“

Sterling K. Brown, „The People v. O.J. Simpson“

John Turturro, „The Night Of“

Courtney B. Vance, „The People v. O.J. Simpson“

Cea mai bună echipă de cascadori dintr-un serial

Câştigător: „Game of Thrones“

„Daredevil“

„Luke Cage“

„The Walking Dead“

„Westworld“

Premiul pentru întreaga carieră

Lily Tomlin