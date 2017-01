Câştigători Globurile de Aur 2017: cine a câştigat cele mai multe trofee. „La La Land”, cel mai premiat film din istoria galei

Musicalul „La, La, Land“ a câştgat toate cel şapte categorii la care a concurat în cadrul galei de decernare a Globurilor de Aur, inclusiv la cele mai importante - Cel mai bun musical, Cel mai bun regizor, Cel mai bun scenariu (Damien Chazelle), Cea mai bună actriţă într-un musical (Emma Stone) şi Cel mai bun actor într-un musical (Ryan Gosling), la acestea adăugându-se şi premiul pentru cea mai bună coloană sonoră şi cel mai bun cântec.

„La La Land” a devenit astfel cel mai laureat din istoria Globurilor de Aur, depăşind recordul de şase trofee câştigate de „One Flew Over the Cuckoo's Nest" (1976) şi „Midnight Express (1979)”.

La gala de decernare a Globurilor de Aur 2017, actriţa Meryl Streep a fost recompensată cu un trofeu onorific - Cecil B. DeMille Award. Vedeta americană a câştigat opt Globuri de Aur de-a lungul timpului şi a fost nominalizată de 29 de ori la aceste premii, inclusiv în acest an la categoria Cea mai bună actriţă într-un film de comedie/musical.

Interviuri cu ajutorul Twitter

Sosirea vedetelor pe covorul roşu la gala Globurilor de Aur a fost transmisă live pe Twitter. Vedetele au început să sosească la Beverly Hilton la ora României 01:00, iar timp de două ore au fost difuzate interviuri nominalizaţii, prezentatorii şi invitaţi ai galei, cărora le-au fost adresate întrebări ale utilizatorilor Twitter. Fanii au putut folosi hashtagul #GoldenGlobes pentru a urmări conversaţiile, iar folosirea acestuia a generat şi un emoji Golden Globe, arată News.ro.

Gala Globurilor de Aur a fost găzduită de Jimmy Fallon, iar printre cei care au înmânat premii s-au numără actorii Drew Barrymore, Laura Dern şi Jeffrey Dean Morgan, Matt Damon, Viola Davis, Brie Larson, Diego Luna, Sienna Miller, Mandy Moore, Timothy Olyphant, Chris Pine, Eddie Redmayne, Zoe Saldana, Amy Schumer, Sylvester Stallone, Justin Theroux, Milo Ventimiglia, Sophia Vergara şi Reese Witherspoon.

Marii favoriţi în urma nominalizărilor

Pe şocul al doilea în topul producţiilor cinematografice care au primit cele mai mult nominalizări (şase) la Globurile de Aur 2017 s-a clasat drama „Moonlight“, care este despre maturitatea şi suferinţa unui bărbat de culoare sărac din Miami. „Moonlight“ a reuşit să câştige premiul pentru cel mai bun film-dramă.

În domeniul producţiilor de televiziune, „American Crime Story: The People v. O.J. Simpson“ a avut cele mai multe nominalizări şi a concurat la cinci categorii, câştigând premiile pentru Cel mai bun film de televiziune/miniserie şi Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un film de televiziune/miniserie (Sarah Paulson)

„Game of Thrones“ a fost singurul serial „veteran“ în rândul nominalizărilor la categoria Cel mai bun serial - dramă, unde a concurat cu producţii debutante precUM „Stranger Things“, „This Is Us“, „Westworld” şi câştigătorul categoriei, „The Crown”, un serial produs de Netflix despre primii ani de domnie ai reginei Elisabeta a II-a.

Câştigători Globurile de Aur 2017:

CINEMA:

Cel mai bun film-dramă

„Hacksaw Ridge“

„Hell or High Water“

„Lion“

„Manchester by the Sea“

„Moonlight“

Cel mai bun film-comedie/ musical

„20th Century Women“

„Deadpool“

„Florence Foster Jenkins“

„La La Land“

„Sing Street“

Cel mai bun regizor

Damien Chazelle –„La La Land“

Tom Ford – „Nocturnal Animals“

Mel Gibson – „Hacksaw Ridge“

Barry Jenkins – „Moonlight“

Kenneth Lonergan – „Manchester by the Sea

Cel mai bun actor într-un film-dramă

Casey Affleck – „Manchester by the Sea“

Joel Edgerton – „Loving“

Andrew Garfield, – „Hacksaw Ridge“

Viggo Mortensen – „Captain Fantastic“

Denzel Washington – „Fences“

Cea mai bună actriţă într-un film-dramă

Amy Adams – „Arrival“

Jessica Chastain – „Miss Sloane“

Isabelle Huppert – „Elle“

Ruth Negga – „Loving“

Natalie Portman – „Jackie“

Cel mai bun actor într-un film-comedie/ musical

Colin Farrell – „The Lobster“

Ryan Gosling – „La La Land“

Hugh Grant – „Florence Foster Jenkins“

Jonah Hill – „War Dogs“

Ryan Reynolds – „Deadpool“

Cea mai bună actriţă într-un film-comedie/ musical

Annette Bening – „20th Century Women“

Lily Collins – „Rules Don't Apply“

Hailee Steinfeld – „The Edge of Seventeen“

Emma Stone – „La La Land“

Meryl Streep – „Florence Foster Jenkins“

Cel mai bun actor în rol secundar într-un lungmetraj

Mahershala Ali – „Moonlight“

Jeff Bridges – „Hell or High Water“

Simon Helberg – „Florence Foster Jenkins“

Dev Patel – „Lion“

Aaron Taylor Johsnon – „Nocturnal Animals“

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un lungmetraj

Viola Davis – „Fences“

Naomie Harris – „Moonlight“

Nicole Kidman – „Lion“

Octavia Spencer – „Hidden Figures“

Michelle Williams – „Manchester by the Sea“

Cel mai bun scenariu

„La La Land“ – Damien Chazelle

„Nocturnal Animals“ – Tom Ford

„Moonlight“ – Barry Jenkins

„Manchester by the Sea“ – Kenneth Lonergan

„Hell or High Water“ – Taylor Sheridan

Cel mai bun film de animaţie

„Kubo and the Two Strings“

„Moana“

„My Life as a Zucchini“

„Sing“

„Zootopia“

Cel mai bun film străin

„Divines“

„Elle“

„Neruda“

„The Salesman“

„Toni Erdmann“

Cea mai bună coloană sonoră

„Moonlight“

„La La Land“

„Arrival“

„Lion“

„Hidden Figures“

Cel mai bun cântec

„Can't Stop the Feeling“ – „Trolls“

„City of Stars“ – „La La Land“

„Faith“ – „Sing“

„Gold“ – „Gold“

„How Far I’ll Go“ – „Moana“

TELEVIZIUNE:

Cel mai bun serial de televiziune – dramă

„The Crown”

„Game of Thrones“

„Stranger Things“

„This Is Us“

„Westworld“

Cel mai bun serial de televiziune musical/ comedie

„Atlanta“

„Blackish“

„Mozart in the Jungle“

„Transparent“

„Veep“

Cel mai bun film de televiziune/ miniserie

„American Crime“

„The Dresser“

„The Night Manager“

„The Night Of“

„The People vs. O.J. Simpson: American Crime Story“

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial - dramă

Rami Malek – „Mr. Robot“

Bob Odenkirk – „Better Call Saul“

Matthew Rhys – „The Americans“

Liev Schreiber – „Ray Donovan“

Billy Bob Thornton – „Goliath“

Cea mai bună actriţă într-un rol principal într-un serial de televiziune - dramă

Caitriona Balfe – „Outlander“

Claire Foy – „The Crown“

Keri Russell – „The Americans“

Winona Ryder – „Stranger Things“

Evan Rachel Wood – „Westworld“

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial comedie/ musical

Anthony Anderson – „Blackish“

Gael Garcia Bernal – „Mozart in the Jungle“

Donald Glover – „Atlanta“

Nick Nolte – „Graves“

Jeffrey Tambor – „Transparent“

Cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial de comedie/ musical

Rachel Bloom – Crazy Ex-Girlfriend

Julia Louis-Dreyfus – Veep

Sarah Jessica Parker – Divorce

Issa Rae – Insecure

Gina Rodriguez – Jane the Virgin

Tracee Ellis Ross – Blackish

Cel mai bun actor în rol principal într-o miniserie/ film de televiziune

Riz Ahmed – The Night Of

Bryan Cranston – All the Way

Tom Hiddleston – The Night Manager

John Turturro – The Night Of

Courtney B. Vance – The People vs. O.J. Simpson

Cel mai bun actor într-un rol secundar într-un serial, miniserie, film TV

Sterling K. Brown – The People vs. O.J. Simpson

Hugh Laurie – The Night Manager

John Lithgow – The Crown

Christian Slater – Mr. Robot

John Travolta – The People vs. O.J. Simpson

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial, miniserie, film TV

Olivia Colman, The Night Manager

Lena Headey, Game of Thrones

Chrissy Metz, This Is Us

Mandy Moore, This Is Us

Thandie Newton, Westworld

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-o miniserie sau film de televiziune

Felicity Huffman, American Crime

Riley Keough, The Girlfriend Experience

Sarah Paulson, The People vs. O.J. Simpson

Charlotte Rampling, London Spy

Kerry Washington, Confirmation