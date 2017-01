Vedetele s-au mobilizat şi nu îi cântă lui Trump: cum îl sfidează cântăreţii de renume pe viitorul preşedinte SUA

Singurul artist care a confirmat participarea

Ceremonia de investitură a lui Donald Trump în funcţia de prreşedinte al Statelor Unite ale Americii, care are loc pe 20 ianuarie, la Washington, nu pare să fie un eveniment pe placul vedetelor, multe dintre ele refuzând invitaţia de a cânta la acest moment din cariera politicianului republican.

De altfel, cu puţine zile rămase până la eveniment, presa americană abundă articolele despre starurile din industria muzicală care au refuzat invitaţia de a cânta.

Până în prezent, singurul artist care a confirmat este Jackie Evancho, participantă la „America's Got Talent“, care va intona imnul naţional. Pe de altă parte, grupul Mormon Tabernacle Choir, care confirmase participarea la finalul lunii decembrie, a anunţat că nu va mai putea ajunge la Washington.

Moby, amuzat de propunere: `Voi fi DJ la unul bal de învestitură, dacă Trump îşi va face publice declaraţiile fiscale anuale“

Seria artiştilor care au refuzat invitaţia la balurile ce vor fi organizate la Washington cuprinde nume de seamă. Moby, un critic virulent al lui Donald Trump, a dezvăluit pe Instagram că a fost invitat să participe în calitate de DJ la unul dintre balurile ceremoniei de învestire a lui Trump. Moby, un susţinător înfocat al democratei Hillary Clinton, a declarat în timpul campaniei electorale că Trump, preşedintele-ales al Statelor Unite, este „un psihopat adevărat“, evidenţiază News.ro.

Muzicianul a lansat apoi două cântece satirice anti-Trump, intitulate „Trump Is On Your Side“ şi „Little Failure“. După ce Donald Trump a învins-o pe Hillary Clinton şi a devenit viitorul preşedinte al Statelor Unite, Moby a publicat o scrisoare deschisă adresată cetăţenilor americani, intitulată „Ce mama dracului e greşit în mintea voastră?“.

În pofida acestor declaraţii publice, Moby a fost invitat să participe ca DJ la una dintre petrecerile ce vor fi organizate la Washington după ceremonia de învestitură. „Ha, Ha, Ha! Tocmai am fost contactat de un agent care m-a întrebat dacă aş putea să fiu DJ la unul dintre balurile de învestitură pentru Trump. Ha, Ha, Ha! Aşteptaţi: Ha, Ha, Ha. Chiar aşa?“, a scris muzicianul american pe contul său de Instagram.

„Voi fi DJ la unul bal de învestitură, dacă Trump îşi va face publice declaraţiile fiscale anuale. Probabil aş difuza remixuri ale celor de la Public Enemy şi Stockhausen pentru a-i distra pe republicani. Nu pot să mă opresc din râs. Ha, Ha, Ha! Ce zici, Trump, dacă eu accept să fiu DJ, tu îţi vei face publice declaraţiile fiscale?“, a continuat Moby.

Refuzul categoric din partea a două cântăreţe britanice

Cântăreţele britanice Rebecca Ferguson şi Charlotte Church au respins, de asemenea, invitaţia de a participa la ceremonia de învestire ca preşedinte al Statelor Unite a lui Donald Trump. „Echipa ta m-a invitat să cânt la inaugurare. O simplă căutare pe internet ar fi dezvăluit că sunt de părere că eşti un tiran. La revedere!“, a scris Charlotte Church pe contul său de Twitter. Ea a fost, anul trecut, foarte vehementă în a-l critica pe politician.

@realDonaldTrump Your staff have asked me to sing at your inauguration, a simple Internet search would show I think you're a tyrant. Bye💩💩💩💩 — Charlotte Church (@charlottechurch) January 10, 2017

Rebecca Ferguson, care a devenit cunoscută în urma participării la show-ul TV „X Factor“, în 2010, a fost invitată să cânte la ceremonia de învestire şi a transmis că va accepta doar dacă îi va fi permis să interpreteze „Strange Fruit“, piesă care descrie linşajul afro-americanilor la începutul secolului al XX-lea. Solicitarea ei a fost respinsă.

„Am cerut să cânt «Strange fruit» pentru că am simţit că este singurul cântec care nu mi-ar compromite integritatea artistică. Cum muzica are o putere atât de mare, am vrut să încerc şi să îi ajut pe oameni să vadă unde poate duce divizarea, dacă nu este corectată. Scopul meu nu era să creez o controversă“, a mai spus Ferguson.

Tom Barrack, prieten vechi al lui Trump, cel care se ocupă de organizarea evenimentului din 20 ianuarie, a spus presei că însuşi Trump a fost „cea mai mare celebritate din lume“, iar comitetul ceremoniei doreşte un eveniment „mai poetic“ decât „o sărbătoare de tip circ“.

Actorul Alec Baldwin s-a oferit prin intermediul unui mesaj pe Twitter să interpreteze cântecul „Highway to Hell“ la ceremonia de învestitură de pe 20 ianuarie, după ce mai multe personalităţi, între care se numără Garth Brooks şi Gene Simmons (membru al trupei Kiss), au refuzat să cânte la eveniment. O altă propunere a fost făcută către Celine Dion însă, potrivit mai multor surse, vedeta ar fi refuzat din start să dea curs invitaţiei. În schimb, Trump nu ar fi fost de acord ca Andrea Boccelli să cânte la ceremonia sa de învestire, la propunerea lui Tom Barrack, organizatorul evenimentului, astfel că italianul a refuzat.

I wanna perform at Trump's inauguration.

I wanna sing HIGHWAY TO HELLhttps://t.co/fCTArIajFb — ABFoundation (@ABFalecbaldwin) December 23, 2016

Momirea lui Elton John

Mai multe publicaţii au scris că echipa republicanului a întâmpinat probleme în a găsi un cântăreţ de top care să accepte propunerea. Într-o mişcare de a atrage simpatia comunităţii LGBT, Donald Trump şi-ar fi dorit ca Sir Elton John să cânte la ceremonia cu pricina. Artistul a exclus însă varianta - „Nu sunt republican nici într-un milion de ani“ -, fiind ştiut şi faptul că acesta s-a înfuriat când Trump a folosit piesa „Tiny Dancer“ în campania electorală.

Un refuz a venit şi din partea lui Adam Lambert, care a recunoscut că nu s-ar simţi confortabil să accepte să cânte la acest eveniment. „Nu aş accepta banii pe evenimentul ăsta şi nu m-aş simţi confortabil“, a zis el pentru BBC. Membrii legendarei trupe Rolling Stones, al cărei mare fun este republicanul, au anunţat dinainte că nu vor accepta o asemenea propunere. Printre cei care l-ar fi refuzat pe Trump se mai numără Steven Tyler, de la Aerosmith, Adele şi Michael Stipe, de la R.E.M.

De asemenea, potrivit unor zvonuri rămase deocamdată neconfirmate, şi Kanye West a fost de asemenea invitat să participe la eveniment. Speculaţiile cu privire la un posibill show al rapperului american au apărut după ce acesta s-a întâlnit cu preşedintele-ales în clădirea Trump Tower din New York.