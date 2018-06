Un nou documentar despre viaţa lui George Michael dezvăluie că artistul a murit „de inimă frântă“: ce tragedii l-au împins pe cântăreţ să consume droguri

În noul documentar intitulat „Autopsy: The Last Hours of George Michael“ , care a avut premiera pe 3 iunie, în SUA, medici şi psihologi vorbesc despre circumstanţele morţii artistului.

Astfel, potrivit specialiştilor, suferinţa profundă cauzată de o serie de tragedii personale şi neputinţa de a se vindeca emoţional l-au determinat pe George Michael să facă abuz de droguri şi de antidepresive, ceea ce i-a cauzat în final moartea, scrie Daily Mail.

Medicii vorbesc, în cazul lui George Michael, de o tulburare similară tulburării de stres post-traumatic, denumită „complicated grief disorder (CGD)“, ceea ce înseamnă tulburare afectivă depresivă sau depresia de doliu.

George Michael s-a luptat cu depresia după ce în mai puţin de un şi-a pierdut atât mama, Lesley Angold, care a murit de cancer la vârsta de 60 de ani, cât şi iubitul, designerul Anselmo Feleppa, decedat din cauza unor complicaţii medicale cauzate de SIDA.





„M-am confruntat cu o depresie uriaşă după ce a murit mama mea. Am fost aproape să îmi spun «nu mai vreau să trăiesc» după ce a murit ea. Aveam acel sentiment copleşitor că cea mai bună perioadă a vieţii trecuse deja. Am iubit-o atât de mult pe mama, am respectat-o. Jur pe Dumnezeu, mă simţeam ca şi cum fusese aruncat un blestem asupra mea. Nu-mi venea să cred cât de multă durere Dumnezeu aruncă asupra mea dintr-o dată. Era atât de multă moarte în jurul meu, abia pot să vorbesc despre asta“, povestea George Michael în timpul vieţii, potrivit News.ro.

George Michael, alături de mama sa, Leslie Angold Panayiotou FOTO The Sun

De asemenea, atât unchiul, cât şi bunicul lui George Michael s-au sinucis în anii '90. La rândul lui, George Michael a dezvăluit că a avut gânduri de sinucidere, în urma decesului celor mai importante persoane din viaţa lui. De altfel, explică medicii, tulburarea post doliu duce deseori la gânduri suicidale şi abuz de substanţe interzise, ca în cazul artistului, care nu a reuşit niciodată „să meargă mai departe“.

Şi psihologul Linda Papadopoulos sugerează, în documentar, că George Michael nu şi-a revenit niciodată din depresia post doliu şi a încercat să ascundă acest lucru prin abuzul de droguri.

Documentarul dezvăluie, totodată, încercările eşuate ale iubitului lui George Michael, Kenny Goss, de a-l „aduce pe calea cea bună“, aruncându-i drogurile în vasul de toaletă. „Îi găseam drogurile şi i le aruncam în toaletă, gândindu-mă că «dacă voi continua să i le arunc, nu va mai face rost de altele»“, povesteşte Goss.

Şi doctorul Michael Hunter declară, în noul documentar, că „singurătatea cauzează creşterea nivelului de cortizol, hormonul stresului, în organism, iar acest lucru creşte riscul de a suferi de boli de inimă.





George Michael a murit pe 25 decembrie 2016 în reşedinţa sa din Goring-on-Thames, Oxfordshire, în sud-estul Marii Britanii, iar, potrivit medicilor legişti, cauza decesului a fost insuficienţa cardiacă.

Cântăreţul britanic a fost înmormântat la trei luni după ce a murit, iar ceremonia a fost una privată la care au participat doar rudele şi câţiva prieteni apropiaţi ai cântăreţului.

George Michael a fost unul dintre cei mai de succes cântăreţi din era modernă şi a avut o carieră impresionantă, întinsă pe durata a patru decenii. George Michael, al cărui nume real a fost Georgios Kyriacos Panayiotou, s-a născut pe 25 iunie 1963 la Londra şi a vândut pe parcursul carierei sale peste 100 de milioane de albume.

Artistul britanic a devenit cunoscut după ce a înfiinţat duo-ul pop Wham!, alături de colegul lui de şcoală Andrew Ridgeley, în anii 1980. Şi-a construit apoi o carieră solo impresionantă şi a lansat albume de mare succes, inclusiv materialele discografice „Faith“ şi „Listen Without Prejudice Vol.1“.

George Michael a avut şapte piese care au ajuns pe primul loc în topul din Marea Britanie, iar printre cele mai cunoscute single-uri ale sale se numără cântece precum „Careless Whisper“, „Faith“, „Last Christmas“, „Wake Me Up Before You Go Go“, „Freedom“, „I Want Your Sex“, „Jesus to a Child“, „Fastlove“, „Spinning The Wheel“, „Don't Let the Sun Go Down on Me“ - un duet celebru cu Elton John - şi „Killer (Papa was a rolling stone)“.

A fost recompensat cu numeroase trofee, inclusiv cu două premii Grammy, trei Brit Awards şi trei American Music Awards.