Trump, deloc surprins de scandalul sexual care zguduie Hollywood-ul: „Îl cunosc pe Weinstein de mult timp“. Ce legături are producătorul cu democraţii

Donald Trump, a cărui campanie prezidenţială a fost „şifonată“ după apariţia celebrei înregistrări în care face comentarii obscene despre femei, a declarat că nu este şocat de acuzaţiile de hărţuire sexuală îndreptate împotriva mogulului media Harvey Weinstein (65 de ani), o mai veche cunoştinţă a preşedintelui american.

„Îl cunosc pe Harvey Weinstein de foarte multă vreme. Nu sunt absolut deloc surprins (de scandal – n.r.)“, le-a spus Trump reporterilor prezenţi sâmbătă la Casa Albă, potrivit The Guardian. Întrebat care este diferenţa dintre scandalul în care este implicat Weinstein şi cel în care a fost el însuşi amestecat, Trump a replicat: „Asta este o discuţie de vestiar.“ Acelaşi răspuns pe care l-a dat şi în urmă cu un an, când înregistrarea audio a fost făcută publică.

Donald Trump Jr. vs. Jimmy Kimmel

Trump nu este singurul membru al familiei care a făcut declaraţii pe marginea acestui subiect controversat. Donald Trump Jr. s-a alăturat celor care atrag atenţia starurilor de la Hollywood care nu îndrăznesc să-l condamne pe Weinstein. Fiul preşedintelui l-a vizat pe comediantul Jimmy Kimmel printr-un mesaj pe Twitter: „Vreo părere despre Weinstein?“, alături de hashtag-ul „întreb pentru un prieten“. Kimmel i-a răspuns lui Trump Jr., dar într-o manieră ironică, făcând referire la faptul că articolul a apărut în The New York Times, publicaţie extrem de critică la adresa preşedintelui SUA. „Te referi la povestea publicată în cotidianul liberal New York Times? Cred că este dezgustătoare.“

Kimmel se numără printre realizatorii TV de top, alături de Stephen Colbert, Seth Myers şi Jimmy Fallon, care au fost criticaţi pentru că au trecut sub tăcere acest subiect în cadrul show-urilor din această săptămână.

Harvey Weinstein a susţinut financiar campaniile prezidenţiale pentru Hillary Clinton şi Barack Obama

Scandalul a căpătat tente politice după ce presa a subliniat legăturile lui Weinstein cu Partidul Democrat. Producătorul a fost un susţinător declarat al candidatei democrate la funcţia de preşedinte al Statelor Unite, fostul secretar de stat Hillary Clinton, pentru care a organizat strângeri de fonduri, gest pe care l-a făcut şi pentru fostul lider american Barack Obama. Potrivit unor informaţii din presa străină, Weinstein a început să doneze bani mai multor lideri democraţi încă din anii ’90 şi a finanţat campaniile mai multor senatori. Center for Responsive Politics, organizaţie ce analizează banii donaţi pentru campanii electorale şi lobby, a confirmat că mogulul media a donat sute de mii de dolari pentru democraţi, scrie Daily Mail.

De altfel, Comitetul Naţional Democrat şi câţiva politicieni democraţi, inclusiv senatorii Kamala Harris, Cory Booker şi Chuck Schumer, au anunţat că suma de 30.000 de dolari, ce reprezintă donaţii făcute în scop politic de Weinstein, va fi redirecţionată către organizaţiile care susţin drepturile femeilor.

Hillary Clinton păstrează tăcerea şi este acuzată de ipocrizie

Hillary Clinton nu a făcut deocamdată niciun comentariu, fapt ce i-a atras numeroase critici având în vedere că se declară feministă, însă fiica sa, Chelsea, a distribuit pe Twitter opinia jurnalistului Judd Legum, care condamnă articolele în care scandalul a fost politizat, însă recunoaşte că producătorul a avut „un comportament dezgustător“. „Principala problemă nu sunt donaţiile politice ale lui Weinstein, ci faptul că oamenii influenţi de la Hollywood au păstrat tăcerea deşi ştiau despre acest comportament.“

De asemenea, Chelsea a distribuit şi un articol în care este detaliată povestea uneia dintre femeile care au fost hărţuite de Weinstein.

Harvey Weinstein, retragere pe perioadă nedeterminată

Producătorul Harvey Weinstein, premiat cu Oscar pentru „Shakespeare in Love“ (1998), a anunţat că se retrage din activitate pe o perioadă nedeterminată, după ce cotidianul The New York Times a publicat un amplu articol în care mogulul este acuzat că a hărţuit sexual mai multe femei, între care actriţele Ashley Judd şi Rose McGowan. Se pare că Weinstein a reuşit să muşamalizeze multe dintre faptele sale cu ajutorul banilor, cumpărând tăcerea a opt dintre victimele sale.

În acelaşi articol a fost inclusă şi o declaraţie a producătorului, în care acesta cere iertare: „Îmi dau seama că felul în care m-am purtat cu oamenii cu care am muncit în trecut a cauzat multă durere şi, sincer, îmi cer iertare pentru asta. Chiar dacă încerc să mă îndrept, ştiu că am un drum lung de parcurs“.

Totuşi, atât Weinstein, cât şi avocaţii acestuia neagă multe dintre acuzaţii şi susţin că vor da în judecată ziarul pentru defăimare.

Harvey Weinstein şi fratele lui, Bob, au înfiinţat, în 1979, compania Miramax. În 2005, ei au vândut-o şi au pus bazele The Weinstein Company. Printre filmele pe care le-a produs Harvey Weinstein se mai numără „The English patient“ (1996), „Malèna” (2000), „Gangs of New York” (2002), „Fahrenheit 9/11” (2004) şi „Django Unchained” (2012).

Producătorul este căsătorit cu designerul Georgina Chapman (41 de ani), împreună cu care are o fiică de 7 ani şi un băieţel de 4 ani. Din prima sa căsătorie, Weinstein mai are trei fete adulte.