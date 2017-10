Selena Gomez, primele declaraţii despre transplantul de rinichi care i-a salvat viaţa: „Era o chestiune de viaţă şi de moarte. N-am vrut să apelez la nimeni“

Asaltată cu întrebări despre dispariţia ei de pe scenă, Selena Gomez şi-a şocat luna trecută fanii când a dezvăluit că vara aceasta a trecut printr-un transplant de rinichi , în urma complicaţiilor provocate de lupus, boala autoimună de care suferă. Artista a postat pe Instagram o serie de fotografii, una din sala de operaţie în care apare alături de prietena ei cea mai bună, actriţa Francia Raisa (29 de ani), care i-a donat unui din rinichii săi şi alte două în care îşi arată operaţia.

Recent, Selena şi Francia Raisa au vorbit într-un interviu pentru NBC News despre detaliile emoţionante care au condus la procedura medicală. Cântăreaţa mărturisit cu lacrimi în ochi că ar fi pierdut viaţa dacă n-ar fi existat prietena ei, care s-a oferit voluntară pentru donarea organului, atunci când rinichii Selenei au cedat.

„Ajunsesem în punctual în care era o chestiune de viaţă şi de moarte. Rinichii mei erau terminaţi. Asta era situaţia şi nu am vrut să apelez la nicio persoană din viaţa mea. Aceea a fost ziua în care am ajuns acasă şi ea s-a oferit voluntar“.

Întrebată dacă simte că Francia i-a salvat viaţa, Selena a răspuns categoric: „Chiar a făcut-o. E adevărat.“

În postarea de pe Instagram din 14 septembrie, Selena Gomez i-a mulţumit prietenei sale pentru gestul care i-a salvat viaţa: „Nu există cuvinte să-i pot mulţumi îndeajuns frumoasei mele prietene Francia Raisa. Mi-a făcut cel mai preţios cadou şi sacrificiu dăruindu-mi unul dintre rinichi. Sunt incredibil de binecuvântată. Te iubesc foarte mult, surioară. “

Anunţul ei a declanşat un val de donaţii către organizaţia Lupus Research Alliance, care a reuşit să strângă în cont 500.000 de dolari, cea mai mare sumă pe care organizaţia a primit-o vreodată.





Artista a fost întotdeauna deschisă şi a făcut declaraţii în repetate rânduri despre suferinţele prin care trece din cauza bolii pe care o are. De asemenea, în 2014, Selena a anunţat, printr-un comunicat de presă, că este nevoită să facă o pauză în carieră pentru a se putea lupta cu boala.

„Am descoperit că anxietatea, atacurile de panică şi depresia pot fi efecte secundare ale lupusului, o boală care generează şi aşa destul de multe complicaţii. Vreau să fiu pro-activă şi să mă concentrez pe menţinerea stării de sănătate şi a fericirii mele şi am decis că cea mai bună soluţie pentru mine este să iau o pauză în carieră“, a spus Selena Gomez în acel moment.

Selena Gomez, care a devenit celebră încă din adolescenţă, când a jucat în perioada 2007-2012 în serialul „Wizards of Waverly Place/Magicienii din Waverly Place“ difuzat de Disney Channel, a anulat, de asemenea, jumătate din turneul ei „Stars Dance“, în 2014, după ce a fost diagnosticată cu lupus.

Selena Gomez a lansat trei albume ca membră a grupului muzical Selena Gomez & The Scene: „Kiss & Tell“ (2009), „A year Without Rain“ (2010), „When the Sun Goes Down“ (2011) şi alte trei albume ca artist solo: „Stars Dance“ (2013), „For You“ (2014) şi „Revival“ (2015). Pe lângă serialele Disney care au făcut-o celebră Selena a avut şi roluri în filme precum „Ramona and Beezus“ (2010), „Monte Carlo“ (2011), „The Muppets“, „Getaway“ (2013), „Behaving Badly“ (2014), „Rudderless“ (2014), „The Revised Fundamentals of Caregiving“ (2015) şi „In Dubious Battle“ (2015).