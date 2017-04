Prim Ministrul Canadei l-a provocat pe Matthew Perry la o luptă de revanşă

„Un prieten de-al meu...care şi el era în clasa a V-a în Canada, mi-a amintit că chiar l-am bătut pe Justin” spunea acum o lună la „Jimmy Kimmel Live” actorul, citat de CNN. „Amândoi l-am snopit bine. Cred că era foarte bun la un sport la care noi nu ne pricepeam, aşa că motivul era din gelozie pură” a adăugat Matthew.

La perioada respectivă, tată lui Trudeau era şi el tot Prim Ministru al Canadei. „Cred că era singurul puşti din şcoală pe care îl puteam bate. Nu mă laud cu asta, a fost oribil. Eram un copil idiot, nu voiam să-l bat” a completat actorul la aceeaşi emisiune.

I've been giving it some thought, and you know what, who hasn't wanted to punch Chandler? How about a rematch @MatthewPerry?