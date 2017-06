Phil Collins a fost spitalizat de urgenţă: show-urile sale, primele după 10 ani de absenţă, au fost amânate VIDEO

Phil Collins, care se deplasează cu dificultate din cauza unei operaţii la spate, s-a împiedicat şi a căzut, lovindu-se destul de rău la cap. Un purtător de cuvânt al artistului a anunţat că artistul a fost dus de urgenţă la spital şi i-au fost puse mai multe copci. Acest accident l-a forţat pe artist să-şi amâne două concerte pe care le avea programate la Royal Albert Hall din Londra, scrie The Telegraph

„Din păcate, trebuie să vă anunţăm că show-urile lui Phil Collins vor fi reprogramate. Phil s-a împiedicat şi a căzut din cauza operaţiei la spate care îi îngreunează mersul. În mijlocul nopţii, s-a ridicat din pat, a alunecat şi a căzut, lovindu-se la cap. A fost imediat transportat la spital, unde i-au fost puse mai multe copci, rănile severe fiind în zona capului, aproape de ochi. În prezent se recuperează şi va fi ţinut sub observaţie în următoarele 24 de ore“, a explicat reprezentantul muzicianului.

Prin intermediul acestuia, artistul a prezentat scuze şi mulţumiri fanilor din Londra, unde a susţinut recent primele concerte din ultimii zece ani. Phil Collins a revenit cu turneul intitulat sugestiv „Not Dead Yeat“ după mai bine de zece ani în care a stat departe de scenă. Artistul a urcat pe scenă folosindu-se de un baston şi a stat pe scaun în majoritatea spectacolelor, ca urmare a intervenţiei chirurgicale complicate pe care a suferit-o la coloană în 2015.

Despre operaţia „care i-a distrus spatele“, Phil Collins a vorbit într-un interviu pentru Rolling Stone: „Într-o dimineaţă m-am trezit şi nu îmi mai puteam mişca piciorul drept. Am făcut un RMN şi am descoperit că spatele şi şoldurile îmi erau devastate. Medicii au fost nevoiţi să umble la nervul sciatic şi să-mi distrugă spatele pentru a putea îndepărta problema.“

Începând cu anul 2000, când şi-a pierdut auzul în urechea stângă, Phil Collins s-a confruntat cu o serie de probleme de sănătate. În 2007, artistul nu a mai putut cânta la tobe în timpul turneului de reuniune a trupei Genesis, după ce şi-a dislocat o vertebră care i-a provocat leziuni grave la nervii mâinilor. De asemenea, Collins a fost alcoolic mai mulţi ani, până în 2012.

Phil a revenit pe scenă după o pauză de zece ani cu un turneu european, urmând să susţină concerte în Germania şi Franţa. Discutând despre decizia de a se întoarce, a declarat: „M-am gândit să mă retrag în tăcere. Dar mulţumită fanilor, familiei şi sprijinului oferit de nişte artişti extraordinari mi-am redescoperit pasiunea pentru muzică. Este timpul să o iau de la capăt şi sunt extrem de entuziasmat, simt că este cel mai bun lucru.“

Născut pe 30 ianuarie 1951, Phil Collins este cântăreţ, instrumentist, compozitor, producător şi actor. Între 1970 şi 1996 a făcut parte, ca toboşar şi mai târziu ca solist, din grupul Genesis, iar cariera solo şi-a lansat-o odată cu albumul „Face Value“, în 1981. Acesta a fost urmat de alte şapte discuri solo de studio. Este deţinătorul a şapte premii Grammy, cinci Brit Awards şi al unui Oscar, pentru cel mai bun cântec, „You'll Be in My Heart“, din animaţia „Tarzan“ (1999), iar albumele sale s-au vândut în peste 100 de milioane de copii în întreaga lume.