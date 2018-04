Moştenitorii lui Prince au dat în judecată un spital şi un lanţ de farmacii pentru moartea artistului

Cântăreţ, compozitor şi instrumentist, considerat unul dintre cei mai inventivi muzicieni din epoca modernă, Prince s-a inspirat din artişti aparţinând unor genuri muzicale diferite, precum James Brown, The Beatles şi Jimi Hendrix. Printre piesele sale de succes se numără „Little Red Corvette“, „Let's Go Crazy“, „When Doves Cry“, „Cream“ şi „Get Off“. Originar din Minneapolis, a devenit cunoscut la sfârşitul anilor 1970 cu piesa „Wanna Be Your Lover“ şi în următoarele decenii a cucerit publicul şi topurile muzicale cu albume precum „1999“ şi „Purple Rain“.

Prince a câştigat şapte premii Grammy şi cele 39 de albume ale sale s-au vândut în peste o sută de milioane de copii. Artistul a câştigat premiul Oscar pentru Cel mai bun cântec original, în 1985, cu single-ul „Purple Rain“, de pe coloana sonoră a filmului omonim.