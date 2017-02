Mariah Carey şi-a ars rochia de mireasă pe care trebuia să o poarte la nunta cu fostul logodnic miliardar, în cel mai nou videoclip VIDEO

Mariah Carey, care s-a logodit cu omul de afaceri James Packer în ianuarie 2016, dar de care s-a despărţit în luna septembrie, apare în videoclipul celui mai nou single, „I don’t“, aruncând în foc o rochie de mireasă, despre care apropiaţii cântăreţei spun că este chiar rochia creată de casa de modă Valentino, pe care Mariah plănuia să o poarte în ziua nunţii cu fostul logodnic şi care a costat-o pe artistă 250.000 de dolari.

În plus, surse apropiate cântăreţei au declarat pentru TMZ că locul în care a fost filmat videoclipul era unul intim pentru Mariah şi fostul ei iubit - a fost filmat la fostul conac al cuplului, în Calabasas, California.

Piesa „I don’t“ conţine versuri precum: „Cause when you love someone you just don't treat them bad/You messed up all we have/Probably think that I'm coming back, but I don't.“ (Când iubeşti pe cineva, nu te porţi urât/ Ai dat tot ce aveam peste cap/ Probabil crezi că mă întorc, dar nu o voi face.)

Recent, Mariah a recunoscut că melodia a fost inspirată de sfârşitul relaţiei sale cu miliardarul. În cadrul propriului reality show, „Mariah’s World“, de la E!Entertainment, artista a spus: „Încă de la încheierea turneului, mi-am acordat timp să reflectez la sentimentele mele şi am început să scriu un cântec pentru a exprima prin ce am trecut. Dacă nu primeşti iubirea de care ai nevoie de la persoana cu care se presupune că eşti într-o relaţie adevărată, atunci de ce să rămâi în această situaţie?“

Mariah Carey, probând rochia de mireasă înainte de despărţire, în cadrul reality show-ului „Mariah’s World“ FOTO E!Entertainment