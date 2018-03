INTERVIU exclusiv. Lidia Buble si Răzvan Simion. De ce îi atacă neoprotestanţii şi cum se înţelege ea cu copiii lui: Am trecut de tsunami

Povestea lor de dragoste, care a stârnit un cutremur la început, s-a aşezat, încet, pe un făgaş firesc. Despre etapele iubirii lor am vorbit pe îndelete cu Răzvan Simion (37), matinalul Antenei 1, şi Lidia Buble (24), într-un loc special: apartamentul de la Radisson Blu, unde a fost cazat Robbie Williams.

Tu eşti foarte implicat în cariera ei. Pentru şedinţa foto am discutat toate amănuntele cu tine. Mai participi şi cu câte-un vers la melodiile ei, cum e „Am ochii uscaţi de dor“, pentru piesa Sărut mâna, mamă…

Răzvan Legat de scris, acum sunt mai agitat, dar înainte îmi plăcea să scriu în general, eram în lumea mea, aveam mai mult timp. Cât despre restul lucrurilor organizatorice, la început îi dădeam Lidiei doar sfaturi. Acum suntem la un nou început de drum, ea m-a lăsat să-i fiu manager în adevăratul sens al cuvântului…

Voi aţi parcurs un drum greu până aici. Ce lecţie aţi învăţat pe traiectoria asta dificilă?

Lidia Cred că eu am învăţat să nu mai fiu atât de sinceră cu toată lumea. De foarte multe ori am fost rănită şi am învăţat să fiu puţin mai rezervată. Am învăţat care ne sunt prietenii…

Aţi pierdut prieteni pe drumul ăsta?

Răzvan Noi ne-am asumat lucrurile astea, am avertizat-o că se va declanşa iadul pe pământ. Ea a zis că e pregătită, n-am crezut că o să fie atât de copleşitor pentru ea. Primim multe mesaje din comunitatea neoprotestantă şi ne dăm seama că ei n-au învăţat nimic în duminicile acelea când tatăl Lidiei predică din amvon.