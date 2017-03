Ileana Ciuculete a murit

Mara Bănică a postat, pe Facebook, un mesaj în care îşi exprimă regretul pentru pierderea artistei Ileana Ciuculete şi spune că aceasta ar fi făcut ”o ciroză galopantă dintr-o hepatită C despre care nu se ştia”.

”Sunt în stare de şoc. Am citit, scurt, în ziare. Apoi l-am sunat pe Cornel, în speranţa unei glume proaste. Nu...Ileana s-a prăpădit, în spital, în braţele lui. Mi-a spus, printre lacrimile lui şi ale mele că Ileana a făcut o ciroză galopantă dintr-o hepatită C despre care nu ştia. Doamne! Mie tot nu-mi vine să cred”, a scris Mara Bănică pe Facebook.

Imagine din 2003 FOTO Mediafax

„Acum am vorbit cu soţul ei şi mi-a zis că s-a dus. E groaznic. O cunosc de când aveam 14 ani, am urcat pe aceeaşi scenă. Încă nu îmi vine să cred. Acum trei zile am vorbit ultima oară cu ea, era acasă, nu se simţea bine din cauza unei răceli. Îmi pare rău că nu am fost să o văd", a spus Elena Merişoreanu, în direct, la Antena Stars.