Gary Oldman, nominalizat la Oscar 2018, e acuzat de violenţă domestică de fosta soţie: M-a lovit în faţa copiilor. A fost o căsnicie de coşmar care m-a distrus

Fostul model şi fotograf Donya Fiorentino (50 de ani), care are doi copii cu actorul Gary Oldman (59 de ani), a afirmat că mariajul lor „a distrus-o“ şi a făcut-o să-şi piardă stima de sine.

Donya l-a acuzat pe actorul nominalizat la Oscar 2018 pentru rolul principal din „Darkest Hour“ că a bătut-o în faţa copiilor săi, conform actelor depuse la Curtea Supremă din Los Angeles, în cadrul procesului de divorţ din 2001, potrivit The Independent.

Potrivit New York Daily News, Donya Fiorentino a declarat în instanţă: „Când am luat telefonul pentru a suna la poliţie, Gary m-a apucat de gât şi a început să mă strângă foarte tare. Am încercat să mă apăr, cu receptorul telefonului în mână, încercând să formez 911. Gary mi-a smuls receptorul din mână şi m-a lovit cu el în faţă de trei sau patru ori. Ambii copii plângeau“.

Actorul, premiat la Globurile de Aur din acest an pentru rolul din „Darkest Hour“, a negat vehement acuzaţiile şi susţine că acestea sunt „minciuni şi informaţii pe jumătate adevărate“.

Gary Oldman s-a căsătorit prima dată cu actriţa britanică Lesley Manville, în 1987, dar cei doi s-au despărţit la puţin timp după naşterea fiului lor, Alfie, în 1989. Un an mai târziu, actorul britanic s-a căsătorit cu Uma Thurman, iar mariajul a durat doar doi ani. Gary Oldman s-a căsătorit din nou, în 1997, cu Donya Fiorentino, de care a divorţat în 2001. După un proces care a atras interesul publicului, actorul a obţinut custodia celor doi copii, Gulliver şi Charlie.





Gary Oldman şi fosta sa soţie, Dyona Fiorentino FOTO Guliver/Getty Images

Managerul şi partenerul său de producţie, Douglas Urbanski, a declarat că „asaltul descris nu a avut loc, iar acuzaţiile nu au fost depuse niciodată“.

Vorbind despre căsnicia de coşmar alături de Gary Oldman, Dyona Fiorentino mărturiseşte că deşi un actor foarte talentat, în rolul de soţ s-a purtat execrabil. „Este un mare actor. A fost şi un soţ bun? Categoric nu“, a declarat femeia.

„Căsătoria noastră a fost ca un accident teribil de maşină, în care s-au întâmplat lucruri oribile. Mi-am pierdut respectul de sine... am fost distrusă. Prefer să fiu mâncată de un rechin uriaş decât să mai trec din nou prin acea căsnicie“, a adăugat fosta soţie a actorului.

Povestind despre începuturile relaţiei lor, ea a spus: „Cred că este corect să spun că nu eram cei mai rezonabili oameni la acel moment. Nu mai întâlnisem pe nimeni atât de fragil, atât de instabil emoţional. Era fercmecător şi credeam că eu îl pot «repara». Ne-am îndrăgostit prea repede. Nici nu ne cunoşteam. Ne-am căsătorit străini fiind“.





Biografie

Gary Oldman a fost remarcat ca actor în urma prestaţiei sale din „Sid & Nancy“ (1986), unde a jucat rolul liderului trupei punk Sex Pistols, Syd Vicious. Actorul a mai interpretat roluri precum Lee Harvey Oswald, în „JFK“, contele Dracula, în „Dracula“, şi naşul lui Harry Potter, Sirius Black, în seria de filme realizate după cărţile scrise de J. K. Rowling. De asemenea, Gary Oldman a jucat în trilogia „Batman“ regizată de Christopher Nolan („Batman: Începuturi“, „Cavalerul negru“ şi „Cavalerul negru: Legenda renaşte“). În ultimii ani, actorul britanic a putut fi văzut pe marile ecrane în filmele „Cartea lui Eli“, „Harry Potter şi Talismanele Morţii: Partea a II-a“ şi „Un spion care ştia prea multe“. Deşi este cunoscut în industria cinematografică în special în calitate de actor, Gary Oldman s-a remarcat şi în calitate de regizor al filmului „Nil my Mouth“ (1997), realizat pe baza unui scenariu propriu.





Gary Oldman a câştigat Globul de Aur 2018 pentru rolul său din „Darkest Hour“ FOTO Guliver/Getty Images